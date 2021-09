Najstnici Fernandezova in Raducanujeva v velikem finalu OP ZDA

Za obe igralki bo sobotni finale ob 22. uri najpomembnejši nastop v karieri. Kanadčanka Leylah Ferandez se lahko pohvali, da je letos v Monterreyu osvojila prvi turnir WTA, Britanka Emma Raducanu, sicer rojena v Kanadi, pa bo šla v zgodovino kot prva kvalifikantka na grand slamih, ki se je prebila v finale.

Fernandezova, pred turnirjem v New Yorku 73. igralka na svetu, je na svoj seznam "žrtev" dodala še drugo igralko sveta. Na poti do finala je med drugimi premagala branilko naslova Naomi Osaka, zmagovalko US Opna 2016 Angelique Kerber in peto nosilko Jelino Svitolina. Začetek dvoboja ni nakazal te smeri. Belorusinja je ekspresno povedla s 3:0, a nato naredila nekaj nepotrebnih napak in tekmico vrnila nazaj v igro. V podaljšani igri je Sabalenka storila še nekaj začetniških napak, posledično izgubila niz in jezo stresla nad teniškim loparjem.