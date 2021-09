Dekleti, ki sta osvojili New York: prvič po Sereni in Martini v finalu dve najstnici

Britanka Emma Raducanu je svojevrstno presenečenje in fenomen, saj se je v finale prebila, potem ko je na glavni turnir prišla skozi kvalifikacije. S svojo prikupnostjo je srca britanskih navijačev osvojila že v Wimbledonu, kjer se je na svojem sploh prvem grand slam turnirju prebila kar v osmino finala. Da gre za zunajserijsko igralko, je zdaj potrdila še v New Yorku, kjer se je na glavni del turnirja morala prebiti skozi kvalifikacije. Že zdaj je lahko nadvse zadovoljna, saj bo domov odšla vsaj s čekom za 1,05 milijona evrov. Ironično: še teden dni prej je igrala 84.600 evrov vreden challenger v Chicagu, kjer je v finalu morala priznati premoč prav tako 18-letni Danki Clari Tauson .

Na drugi strani je Fernandezova, ki je od Raducanujeve vsega dva meseca starejša, nekoliko bolj izkušena, ko se govori o grand slamih. Zanjo je namreč to še sedmi grand slam, a do zdaj je najdlje prišla do tretjega kroga (Roland Garros 2020). Tokrat pa je v tretjem krogu le uspela streti svojo nasprotnico: in to kar tretjo nosilko Naomi Osako. Mnogi so tedaj mislili, da je šlo le za nov 'slab dan v pisarni' za Osako, a je Fernandezova potrdila, da je v New York prišla v življenjski formi. A ne le kar se tiče igre, Kanadčanka navdihuje tudi s psihično trdnostjo v ključnih trenutkih. Zadnje štiri obračune je namreč dobila v tretjem nizu, vsi štirje dvoboji pa so bili daljši od dveh ur.

Precej bolj gladko je v finale prišla Raducanujeva, ki na tem US Opnu (vključno s kvalifikacijami) ni izgubila niti niza. Podatek, ki jo pred finalom postavlja v vlogo favoritinje, je osupljiv: do finala je vključno s kvalifikacijami dobila 18 nizov, kot že omenjeno, izgubila ni niti enega. V četrtfinalu je s 6:4 in 6:3 izločila olimpijsko prvakinjo Belindo Benčič. Niti ena tekmovalka je ni uspela zvleči v podaljšano igro.