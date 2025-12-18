Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Najstniški rokometni biser poskrbel, da ni več neporaženih: 'Poslali smo jasno sporočilo'

Celje, 18. 12. 2025 11.43 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Aljuš Anžič

Zadnja domača tekma leta v Zlatorogu in predzadnji obračun letošnje sezone slovenske rokometne lige je ponudila vse - vrhunski rokomet, čustvena, dramo do zadnjih sekund in popoln zaključek koledarskega leta za celjski rokometni tabor. Rokometaši RK Celje Pivovarna Laško so v 16. krogu z 31:28 premagali vodilno in do tega večera še neporaženo ekipo RK Trimo Trebnje ter ji zadali prvi poraz v sezon. V središču pozornosti pa rokometni biser 17-letni Aljuš Anžič, ki ga išče in lovi pol Evrope. Mladi rokometaš, ki je že zavrnil slovito Barco, da bi svoj potencial razvijal in razvil v Celju. Pohvalno!

Aljuš Anžič
Aljuš Anžič
FOTO: Slavko Kolar RK Celje Pivovarna Laško

Celjani so se v tekmo podali z dodatno motivacijo. 

Na naslov Aljuša Anžiča so romale številne ponudbe prav vseh rokometnih velikanov. Zaenkrat je vse zavrnil ...

Po tesnem sobotnem porazu proti Slovanu so vedeli, da imajo priložnost za velik skalp in to so izkoristili na najboljši možen način. Od prve minute naprej so delovali odločno, agresivno in samozavestno. Čvrsta obramba, hitra tranzicija in zmagovalna energija so se čutile vse do najvišjih vrst na tribunah Zlatoroga.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Absolutni junak večera je bil Aljuš Anžič, ki je dosegel kar 17 zadetkov in hkrati tudi presegel mejo 100 zadetkov za celjski dres in še enkrat potrdil status enega največjih upov slovenskega rokometa. Ob njem si vse pohvale zasluži tudi Gal Gaberšek z izjemno pomembnimi 16 obrambami ter celotna ekipa, ki je v odločilnih trenutkih pokazala značaj in mirnost.

Preberi še Bo (sveta) trojica poskrbela za lepše čase celjskega rokometa?

Celjani so z izjemno predstavo dokazali, da sodijo v sam vrh slovenskega rokometa in da bodo resen kandidat v boju za najvišje lovorike. "Ja, v to tekmo smo vstopili res dobro. Mislim, da smo celotni prvi čas, prvi polčas nekako vodili. Potem smo prišli v neko krizo na polovici drugega polčasa, ampak na koncu smo izvlekli ti dve točki. Res je bila dobra tekma, predvsem napadalno. V obrambi smo se spet malo mučili, ampak mislim, da bo v januarju čas, da to popravimo. Zdaj se na polno pripravljamo na naslednjo tekmo v Škofljici - našo zadnjo. Pričakujemo zmago, tako da gremo na počitek zadovoljni," je bil v izjavi za uradno klubsko spletno stran dejal Aljuš Anžič. 

Klemen Luzar
Klemen Luzar
FOTO: David Valant

"Zavedali smo se, da bo tekmec izjemno motiviran, hkrati pa smo si zelo želeli premagati še neporaženo ekipo in s tem poslati jasno sporočilo, da sodimo v sam vrh in da se lahko enakovredno borimo za naslov prvaka. Na prejšnjih velikih tekmah smo bili vedno blizu, a na koncu ostali praznih rok, tokrat pa smo v ključnih trenutkih ohranili mirno glavo, kljub temu da smo po visokem vodstvu zašli v zaostanek. Zato sem izjemno vesel in ponosen na ekipo - ta zmaga je velika potrditev in močna spodbuda za nadaljevanje naše poti," pa je dodal celjski trener Klemen Luzar.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
rokomet celje anžič

Na Zormanovem seznamu niti enega igralca iz Celja in (ali) Velenja

Simultanka 17-letnega Anžiča ter prvi poraz Trebanjcev in Slovana

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Hči Gorana Višnjića okronana za kraljico Hrvaške
17.500 € za darila za malčka: zdaj ostala brez denarja
17.500 € za darila za malčka: zdaj ostala brez denarja
Nova božična fotografija kraljevske družine
Nova božična fotografija kraljevske družine
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
zadovoljna
Portal
Možganska kap je za vedno spremenila njeno življenje
Dnevni horoskop: Rake vodi intuicija, strelci bodo potrpežljivi
Dnevni horoskop: Rake vodi intuicija, strelci bodo potrpežljivi
Izostanek menstruacije: kakšna so tveganja in kako ukrepati?
Izostanek menstruacije: kakšna so tveganja in kako ukrepati?
Plašč, ki je popoln za december
Plašč, ki je popoln za december
vizita
Portal
10 živil, ki lahko izboljšajo vaš spanec
Je ta bolečina lahko nevarna?
Je ta bolečina lahko nevarna?
Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
Nova raziskava razkriva skrito tveganje mikroplastike
Nova raziskava razkriva skrito tveganje mikroplastike
cekin
Portal
Zakonca zadela že drug jackpot
Uskladitev pokojnin 2026: kdaj in za koliko?
Uskladitev pokojnin 2026: kdaj in za koliko?
Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?
Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
moskisvet
Portal
Ustrelili so ga skupaj z mamo
Razveselite svoje najdražje: Najboljše ideje za božična darila
Razveselite svoje najdražje: Najboljše ideje za božična darila
Na to morate biti pozorni pri jemanju vitamina D
Na to morate biti pozorni pri jemanju vitamina D
Vroča 62-letnica jemlje dih
Vroča 62-letnica jemlje dih
dominvrt
Portal
Kaj skriti, ko gosti potrkajo
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Čas se izteka: preživela sta kugo, bosta našla varen dom?
Čas se izteka: preživela sta kugo, bosta našla varen dom?
okusno
Portal
Najboljši domači namazi in pomake za praznične pogostitve
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Super pecivo, ki vedno uspe
Super pecivo, ki vedno uspe
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
voyo
Portal
Diddy: Vsem na očeh
Sandokan
Sandokan
Na lovu
Na lovu
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420