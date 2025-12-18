Najstniški rokometni biser poskrbel, da ni več neporaženih: 'Poslali smo jasno sporočilo'

Aljuš Anžič FOTO: Slavko Kolar RK Celje Pivovarna Laško

Celjani so se v tekmo podali z dodatno motivacijo.

Na naslov Aljuša Anžiča so romale številne ponudbe prav vseh rokometnih velikanov. Zaenkrat je vse zavrnil ...

Po tesnem sobotnem porazu proti Slovanu so vedeli, da imajo priložnost za velik skalp in to so izkoristili na najboljši možen način. Od prve minute naprej so delovali odločno, agresivno in samozavestno. Čvrsta obramba, hitra tranzicija in zmagovalna energija so se čutile vse do najvišjih vrst na tribunah Zlatoroga.

Absolutni junak večera je bil Aljuš Anžič, ki je dosegel kar 17 zadetkov in hkrati tudi presegel mejo 100 zadetkov za celjski dres in še enkrat potrdil status enega največjih upov slovenskega rokometa. Ob njem si vse pohvale zasluži tudi Gal Gaberšek z izjemno pomembnimi 16 obrambami ter celotna ekipa, ki je v odločilnih trenutkih pokazala značaj in mirnost.

Celjani so z izjemno predstavo dokazali, da sodijo v sam vrh slovenskega rokometa in da bodo resen kandidat v boju za najvišje lovorike. "Ja, v to tekmo smo vstopili res dobro. Mislim, da smo celotni prvi čas, prvi polčas nekako vodili. Potem smo prišli v neko krizo na polovici drugega polčasa, ampak na koncu smo izvlekli ti dve točki. Res je bila dobra tekma, predvsem napadalno. V obrambi smo se spet malo mučili, ampak mislim, da bo v januarju čas, da to popravimo. Zdaj se na polno pripravljamo na naslednjo tekmo v Škofljici - našo zadnjo. Pričakujemo zmago, tako da gremo na počitek zadovoljni," je bil v izjavi za uradno klubsko spletno stran dejal Aljuš Anžič.

Klemen Luzar FOTO: David Valant

"Zavedali smo se, da bo tekmec izjemno motiviran, hkrati pa smo si zelo želeli premagati še neporaženo ekipo in s tem poslati jasno sporočilo, da sodimo v sam vrh in da se lahko enakovredno borimo za naslov prvaka. Na prejšnjih velikih tekmah smo bili vedno blizu, a na koncu ostali praznih rok, tokrat pa smo v ključnih trenutkih ohranili mirno glavo, kljub temu da smo po visokem vodstvu zašli v zaostanek. Zato sem izjemno vesel in ponosen na ekipo - ta zmaga je velika potrditev in močna spodbuda za nadaljevanje naše poti," pa je dodal celjski trener Klemen Luzar.