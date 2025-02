Najtežje je opazovati razočarane igralke!

"Sem. Ravno zaradi tega sem prišel. Rekel bi, da sem se znova ogromno naučil, v tem uživam, četudi rezultati niso takšni, kot bi si vsi skupaj želeli. Ampak za trenerja je to nekaj izjemnega, način, na katerega se lotevamo reševanja težav. Upal bi si trditi, da delamo bolje, kot sem delal v sezonah, ko sem dosegel največje trenerske uspehe. Denimo na Madžarskem. Vsak dan nam predstavlja izziv, to je poslanstvo nas trenerjev in igralk. Borimo se in iščemo rešitve za težave vsak dan. Vsaka tekma prinaša nekaj novega in analize nam kažejo, kaj moramo narediti. "

Ambros Martin poudarja, da dekleta ne smejo razmišljati zgolj in samo o rezultatih, ampak v prvi vrsti o poti, ki pripelje do želenega cilja.

Kaj je najtežje?

"Opazovati igralke, ko so nesrečne zaradi rezultatov. Zato je nujno razumeti, da bodo rezultati prišli, ko bomo na treningih naredili vse, kar je treba osvojiti v sklopu priprave na tekmo. Ne smemo se toliko osredotočati na sam rezultat. Menim, da je bolj pomembno, da na vsakem treningu napredujemo, kot pa da se osredotočamo na rezultat. Iskati je treba rešitve, kar največ njih, da bomo lahko izkoriščali ponujene priložnosti. Zakaj to govorim? Ker vem in čutim, kako zelo se dekleta trudijo, ampak ne steče. In če se zgodi, da kljub vloženem trudu, poizkušanju vsega mogočega, rezultata ni, potem je to še bolj boleče za dekleta. Ravno zaradi tega je treba postaviti rezultat na stranski tir in se osredotočiti na počutje na treningu in predvsem, kako bomo težave v igri odpravili do naslednjih tekem."

Kaj je najboljše 'zdravilo' za rešitev težav? Govorimo o sestankih, individualnih pogovorih z dekleti ali preprosto treningih? Zmagi je sledil remi, glede na dejstvo, da ste vodili celo tekmo, je bil remi na koncu boleč, kot bi dekleta izgubila.

"Ponavljam, vse je odvisno od treninga, počutja na treningu. Na treningu delamo v smeri, da bi lahko igrali najboljši rokomet, tako v obrambi kot tudi v napadu. V kolikor se bomo osredotočali zgolj na zapravljeno točko, potem to ne bo dobro. Treba je pogledati tekmo v celoti in 55 minut obračuna smo bili zelo dobri. Tako rezultatsko kot tudi v igri, ki smo jo kazali. Poiskati moramo boljše rešitve za odločilne trenutke tekme, biti pozorni na malenkosti, da če se nam ponudi priložnost dokončati delo, moramo to storiti. To je nekaj, s čimer se ukvarjamo."