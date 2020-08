Najuspešnejša dvojica v zgodovini tenisu pomahala v slovo

Brata Bob in Mike Bryan bosta vseeno zmagovito končala karieri, saj sta nazadnje uspešno ubranila naslov v Delray Beachu in pomagala reprezentanci ZDA do finala Davisovega pokala na Havajih, preden je koronavirusna pandemija za pet mesecev povsem zaustavila tudi teniški svet. "Oba čutiva, da je napočil pravi trenutek za slovo od tenisa. Pri najinih letih je potrebno še precej več dela in odrekanja, da lahko tekmuješ na najvišji ravni. Oba imava zelo rada tenis, še vedno ga rada igrava, ampak nočeva več trošiti teles. Okrevanje je daljše in težje," je o odločitvi dejal 42-letni Mike Bryan. "Mislim, da sva igrala na najvišji ravni tako letos, lani, kot leto pred tem. Želela sva se posloviti, ko še lahko pokaževa dober tenis," je dodal Mike Bryan. Skupaj sta dvojčka Bryan dosegla več kot 1100 zmag, imata 119 turnirskih naslovov in tudi zlato olimpijsko medaljo.

Prvi večji uspeh sta dosegla leta 2003, ko sta osvojila odprto prvenstvo Francije. Nato sta v le treh letih dopolnila grand slam v Wimbledonu. Imata tudi 39 naslovov na mastersih 1000, obenem pa sta postala prva med dvojicami ali posamezniki, ki jima je leta 2014 z zmago v Šanghaju uspel tako imenovani zlati masters.