Najvrednejše športne znamke Dončić, Pogačar, Garnbret in NK Maribor

Izbor najvrednejših blagovnih znamk v športu je v okviru Sporta potekal že 16. leto zaporedoma, prireditelji pa so zmagovalce izbirali v sodelovanju z inštitutom za tržne in medijske raziskave Mediana. Izbor so predstavili v večernem programu četrtkovega dogajanja v Portorožu. V Sloveniji so na vrhu pristali trije zvezdniki svojih športov, košarkar Luka Dončić, kolesar Tadej Pogačar in športna plezalka Janja Garnbret. Najvrednejša znamka med klubi je znova postal NK Maribor.

Pri izboru dobitnikov so prireditelji upoštevali zavedanje, poznavanje in sledenje rezultatom, vodilni položaj (globalni doseg), zadovoljstvo z doseženimi rezultati, uspešnost (trenutni rezultati in potencial), osebnost (privlačnost, zaupanje), vključenost v neformalne pogovore in udeležbo navijačev (merjeno za klube).

V tem pogledu so kot najboljši na Hrvaškem izbrani nogometaš Luka Modrić, atletinja Sandra Elkasević in nogometni klub Dinamo Zagreb, v Srbiji pa teniški igralec Novak Đoković, atletinja Ivana Španović in nogometni klub Crvena zvezda.