Namesto poškodovanega Kodrina v rokometni reprezentanci Tadej Mazej

Tilen Kodrin je nepogrešljiv člen reprezentance v zadnjih letih, tokratno udeležbo pa je moral odpovedati zavoljo poškodbe. Levokrilni rokometaš si je na nedeljski tekmi Gummersbacha, ko je ta pred svojimi navijači v nemški Bundesligi z 31:30 presenetil prav tako slovensko obarvani Flensburg, poškodoval levo mečno mišico.

Namesto izkušenega reprezentanta, ki ima pri 32 letih za seboj 118 nastopov, je selektor Zorman na reprezentančno akcijo dodatno vpoklical Tadeja Mazeja. Kapetan celjskega moštva, s katerim je nastopal v ligi prvakov, je do danes v članskem dresu Slovenije zbral 32 nastopov in dosegel 21 zadetkov.

Že pred Kodrinom zaradi težav s poškodbama Zorman na seznam povabljencev ni mogel dodati prvega vratarja Klemna Ferlina in stebra obrambe, Blaža Blagotinška.