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Namesto poškodovanega Kodrina v rokometni reprezentanci Tadej Mazej

Ljubljana, 30. 10. 2026 10.21 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Celje - Barcelona

Slovensko moško rokometno reprezentanco naslednji teden čakata prvi tekmi kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu 2028. Izbrana vrsta se bo v uvodna preizkusa podala brez poškodovanega krilnega igralca Tilna Kodrina. Selektor Uroš Zorman je na priprave dodatno vpoklical Tadeja Mazeja, je sporočila Rokometna zveza Slovenije.

Tilen Kodrin je nepogrešljiv člen reprezentance v zadnjih letih, tokratno udeležbo pa je moral odpovedati zavoljo poškodbe. Levokrilni rokometaš si je na nedeljski tekmi Gummersbacha, ko je ta pred svojimi navijači v nemški Bundesligi z 31:30 presenetil prav tako slovensko obarvani Flensburg, poškodoval levo mečno mišico.

Namesto izkušenega reprezentanta, ki ima pri 32 letih za seboj 118 nastopov, je selektor Zorman na reprezentančno akcijo dodatno vpoklical Tadeja Mazeja. Kapetan celjskega moštva, s katerim je nastopal v ligi prvakov, je do danes v članskem dresu Slovenije zbral 32 nastopov in dosegel 21 zadetkov.

Že pred Kodrinom zaradi težav s poškodbama Zorman na seznam povabljencev ni mogel dodati prvega vratarja Klemna Ferlina in stebra obrambe, Blaža Blagotinška.

Celje - Barcelona
Celje - Barcelona
FOTO: Luka Kotnik

Reprezentanca se bo v Kopru začela zbirati v nedeljo, v sredo pa jo v Areni Bonifika ob 18. uri čaka prva tekma kvalifikacij proti Bosni in Hercegovini. Tri dni kasneje se bo v celjski dvorani Golovec ob 17.30 pomerila še z Izraelom.

Poleg Slovenije, Bosne in Hercegovine in Izraela v kvalifikacijski skupini 5 nastopa še Češka. Z njo se bo slovenska vrsta srečala dvakrat srečala marca prihodnje leto, medtem ko jo povratni tekmi z jesenskima tekmecema čakata dva meseca kasneje.

Na evropsko prvenstvo, ki ga bodo med 13. in 30. januarjem 2028 gostile Španija, Portugalska in Švica, se bosta neposredno uvrstili dve najboljši reprezentanci skupine, dodatno pa še štiri najboljše tretje uvrščene reprezentance iz vseh osmih kvalifikacijskih skupin.

Slovenija je doslej nastopila na 15 evropskih prvenstvih. Največji uspeh je dosegla na domačih tleh leta 2004, ko je osvojila srebro.

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Tilen Kodri Tadej Mazej

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