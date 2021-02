Namesto ruske himne bodo poslušali Čajkovskega

Svetovno prvenstvo v umetnostnem drsanju bo predvidoma med 22. in 28. marcem v Stockholmu. Mednarodno športno razsodišče v Lozani (Cas) je 17. decembra lani odločilo, da ruski športniki zaradi dopinške afere na svetovnih prvenstvih, olimpijskih in paralimpijskih igrah ne morejo nastopati pod rusko zastavo.

Prav tako na teh tekmovanjih v obdobju dveh let ne smejo uporabiti ruske himne. Cas je Rusiji odvzel tudi pravico do organiziranja mednarodnih športnih dogodkov, prav tako za dve leti. Sankcije Svetovne protidopinške agencije (Wada), ki jih je potrdil Cas, bodo veljale do decembra 2022.

