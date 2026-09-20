Divje scene v garažah: Po dirki NASCAR izmenjala nekaj udarcev

Napetosti med voznikoma so se začele po poznem trčenju, ki je pomembno vplivalo na dirko Ryana Blaneya. Carson Hocevar je povzročil stik med dirkalnikoma, Blaney pa je bil po incidentu očitno zelo nezadovoljen. Namesto da bi se zgodba končala na stezi, sta voznika svoje razočaranje prenesla še na pit road. Ko sta se srečala, je najprej prišlo do ostrega besednega obračuna, nato pa je situacija hitro postala fizična. Blaney in Hocevar sta si izmenjala nekaj udarcev, njun spor pa so morali prekiniti člani ekip in drugi prisotni ob pit roadu.