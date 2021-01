Namesto švedskega vskočil 'arktični' finski reli

Prireditelji relija po Švedski so morali 15. decembra odpovedati za februar načrtovano klasično preizkušnjo, zdaj pa so pri prvenstvu WRC uspeli zapolniti vrzel, ki je nastala za drugi reli sezone 2021. Reli po Švedski sicer velja za edinega povsem zimskega oziroma snežnega v koledarju svetovnega prvenstva, zato je vodstvo tekmovanja skušalo najti podobno alternativo.

Na pomoč so priskočili Finci, ki bodo od 26. do 28. februarja, dva tedna kasneje kot načrtovani švedski reli, izpeljali drugo postajo svetovnega prvenstva. Dežela tisočerih jezer bo konec julija in prvi dan avgusta gostila še osmo postajo svetovnega prvenstva po hitrih makadamskih cestah.

Arktični reli Finska se bo odvil v bližini polarnega kroga v okolici Rovaniemija, kjer se temperature februarja občasno spustijo tudi do -30 stopinj Celzija, navajajo na spletni strani WRC. Dirkači bodo morali v treh dneh opraviti z desetimi hitrostnimi preizkušnjami v skupni dolžini 260 km. Po predvidenem koledarju za sezono 2021, ki so ga sprejeli oktobra, bo prva postaja v novem letu reli Monte Carlo med 21. in 24. januarjem. Na koledarju je za zdaj 12 relijev, a vsi, kot denimo reli Hrvaška (od 22. do 25. aprila), še niso potrjeni.