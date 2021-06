Namibijska najstnica sedma najhitrejša v zgodovini na 400 m

Osemnajstletnica iz Divunduja je s tem za skoraj sedem desetink sekunde popravila mladinski svetovni rekord (49,22), ki ga je postavila aprila letos v Windhoeku v domovini. Christine Mboma ima sedaj daleč najboljši izid letošnje sezone, ki je pred današnjim dnem pripadal bahamski zvezdnici Shaunae Miller-Uibo (49,08). Tretji najboljši izid sezone ima sicer še ena 18-letna Namibijka, Beatrice Masilingi (49,53).

Hitreje od Mbome sta od aktivnih tekačic v karieri tekli le Miller-Uibojeva (48,37) in bahrajnska atletinja Salwa Eid Naser (48,14) v finalu teka na 400 m na SP v Dohi pred dvema letoma.

V zgodovini so poleg obeh še aktivnih tekačic hitreje tekle le štiri atletinje, in sicer petkrat svetovna rekorderka Marita Koch (47,60), dvakrat Jarmila Kratochwilova (47,99), po enkrat pa Marie-Jose Perec (48,25) in Olga Brizgina (48,27).

Eid Naserjevo je sicer danes Mednarodno športno razsodišče v švicarski Lozani suspendiralo za dve leti, potem ko jo je spoznalo za krivo kršenja dopinškega pravilnika v letih 2019 in 2020.