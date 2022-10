Namiznoteniški igralci SP zaključili v osmini finala

Prvi je proti najbolje uvrščenemu Portugalcu na lestvici Mednarodne namiznoteniške zveze (ITTF) Marcosu Freitasu (33.) nastopil Deni Kožul (155.) in izgubil z 1:3 (-8, -6, 9, -7). Freitas je hitro povedel za tri točke, ki jih je ohranil do konca niza. Bolj obetavno je Logatčan začel drugi niz, v katerem je še vodil s 5:3, nato pa je Portugalec dosegel šest zaporednih točk. V tretjem nizu se je 25-letni Kožul vrnil v igro in bil v končnici dovolj zbran, da je po izenačenju Freitasa na 9:9 dosegel dve točki. Toda devet let starejši Portugalec, ki je bil leta 2020 tretji na evropskem prvenstvu, je v četrti niz vstopil bolje. Kožul se mu je še približal na točko zaostanka, z novimi tremi zaporednimi točkami pa je Freitas dokončno zlomil njegov odpor.

Toda v četrtem se je Geraldo vrnil v igro. Povedel je z 2:0, pred končnico niza s tremi zaporednimi točkami z 9:6, z nekaj sreče, ko je žogica tudi zadela sam rob mize, tudi z 10:8. Na koncu je izkoristil drugo zaključno žogico. Čeprav je Jorgić odločilni peti niz začel z vodstvom 2:0, je Geraldo hitro prišel do svoje igre, dosegel tri zaporedne točke in pred vstopom v končnico niza povedel z 8:5, prednost treh točk je ohranil do konca.

Zadnjo točko je nato Portugalcem priboril še Joao Monteiro (83.), ki je s 3:0 (-9, -10, -3) premagal Petra Hribarja (321.). Slednji je hrabro vstopil v dvoboj, povedel s 5:3, vodil še z 8:7, toda v končnici se mu je zatresla roka, s čimer je tretji portugalski igralec izkoristil prvo zaključno žogico. V drugem nizu je izkušen 39-letni Portugalec v končnici prišel do treh točk prednosti (9:6), a si je Hribar s štirimi zaporednimi točkami pripravil priložnost za izenačenje v nizih, ki je ostala neizkoriščena. Tretji niz je bil le še formalnost, saj je Monteiro hitro prišel do visoke prednosti.

Portugalska se bo v četrtfinalu pomerila z Japonsko, ki je v sredo ugnala Brazilijo prav tako s 3:0.

Slovenska izbrana vrsta je sicer izpolnila osnovni cilj, potem ko je v izločilne boje napredovala po drugem mestu v skupini 1. V njej je vpisala zmage proti Portoriku (3:1), Tajski (3:0) in ZDA (3:0), boljši so bili le domačini in prvi favoriti Kitajci (0:3). Uvrstitev med 16 najboljših na svetu je do zdaj najboljša slovenska uvrstitev na ekipnih svetovnih prvenstvih.