Nanizali pet zaporednih zmag, nato pa so jih v četrtfinalu ustavili Portugalci

Prve minute srečanja v Vigu so bile v znamenju Gregorja Ocvirka, ki je z natančnimi streli na portugalska vrata držal korak s tekmeci. Obramba Slovenije je imela, kljub temu, da velja za eno najbolj čvrstih na prvenstvu, tokrat preveč lukenj in šele v 22. minuti tekme je po seriji slovenskih zadetkov semafor kazal izenačenje na 10:10. Brata Miha inMarko Kotar sta poskrbela za nekaj strelov s sedmih metrov, kjer je bil vedno znova natančen Ocvirk. Nalet Portugalcev se je umiril in Slovenija je pred polčasom povedla ter na odmor odšla z golom prednosti. Tekmeci so preobrat zrežirali v 40. minuti, nato pa vodstva niso več spustili iz rok. Nekajkrat je sicer Mark Ferjanzaustavil strel, a izborjena žoga in napad Slovenije nista dobila pravega zaključka. Na drugi strani je bil izjemno razpoložen najboljši igralec tekme, portugalski vratar Valerio, ki ničesar ni prepustil naključju. Slovenci se niso znašli brez prvega moža izbrane vrste, ki so ga ustavile bolečine v gležnju, nato pa je Tadej Mazej še zgrešil priložnost za izenačenje in Slovenija je izpadla.

Saša Prapotnik, selektor Slovenije: "Takšen poraz boli. Predvsem zato, ker smo bili tako blizu. Športna sreča je bila danes na strani tekmeca, mi pa smo zgrešili kakšen gol preveč. Ne glede na izid sem izjemno ponosen na fantje, na njihov pristop in igro skozi celoten turnir. Nimamo si kaj očitati. Sedaj nas čaka dan počitka, potem pa napademo 5. mesto."

Izid, četrtfinale:

Portugalska - Slovenija 26:25(13:14)

Slovenija: Ocvirk 13, Kotar Miha 3, Mazej 2, Novak 2, Kotar Marko 1, Horvat 1, Žabić 1, Kavčič 1, Horžen 1.