Osaka se je že drugič pravočasno pobrala, slovo Slovenk pri dvojicah

Japonka ji je servis odvzela za izenačenje na 4:4, nato pa še za zmago v nizu s 7:5. Tretji niz je bil bolj enosmeren, Azarenka je dvakrat izgubila začetni udarec in Osaka je pri 5:1 že servirala za zmago, a je nato tudi Belorusinji uspel "break". V podaljšani igri je pri izidu 5:3 nato azijska zvezdnica le uspela zadržati mirno kri za zmago. To je bila že njena 16. zaporedna na tekmah največjih turnirjev, saj je v Pariz prišla kot aktualna zmagovalka OP ZDA in OP Avstralije, zdaj jo čaka Čehinja Katerina Siniakova , ki je v treh nizih odpravila Grkinjo Mario Sakari .

"Imela sem srečo, ker sem z njo igrala že dvakrat prej in vedela sem, da igra res dobro," se je dvoboja z Azarenko dotaknila Osaka."Nisem imela sreče, da je bila to tekma drugega kroga, a sem vesela, da sem zmagala," je še dodala, potem ko je spet zbrala veliko število neizsiljenih napak, v prvem nizu jih je bilo kar 15, a sta ji boljši drugi in tretji niz nato le prinesla zmaga proti nekoč prvi igralki sveta iz Minska.

Konec za Zidanškovo, Jakupovićevo in Hercogovo med dvojicami

Slovenski teniški igralki Tamara Zidanšekin Dalila Jakupovićse v konkurenci ženskih dvojic nista prebili v drugi krog. Na veliko sceno bo v četrtek stopila še Polona Hercogin se skupaj z Rusinjo Jevgenijo Rodino pomerila s poljsko-kitajsko kombinacijo Alicja Rosolska-Žaoksuan Jang. Od Zidanškove in njene čilske partnerke Alexe Gurachije bila v uvodnem krogu največjega teniškega turnirja na svetu na peščeni podlagi v francoski prestolnici boljša francoska-hrvaška naveza Alize Cornet-Petra Martić, ki je po 56 minutah slavila s 6:1 in 6:0. Jakupovićeva in njena romunska soigralka Irina Barasta morali priznati premoč četrtopostavljeni kanadsko-kitajski kombinaciji Gabriela Dabrowski-Jifan Ksu, ki je po uri in 22 minutah dolgem dvoboju slavila s 6:1, 1:6 in 6:2.

Na teniškem odprtem prvenstvu Francije je po rojakinjah Zidanškovi in Jakupovićevi slovo vzela tudi Polona Hercog. Od Mariborčanke in njene ruske partnerke Jevgenije Rodineje bila v uvodnem krogu boljša poljsko-kitajska kombinacija Alicja Rosolska-Žaoksuan Jang, ki je po uri in štirih minutah zmagala s 6:2 in 6:2. Hercogova bo zdaj vse svoje sile usmerila v petkov dvoboj tretjega kroga v posamični konkurenci in dvoboj s sedmopostavljeno Američanko Sloane Stephens. Mariborčanka je v prvem krogu ukanila Belorusinjo Aljaksandro Sasnovič, v drugem pa Američanko Jenny Brady, z morebitno zmago pa bi proslavila uspeh kariere, ko gre za velike slame.

Četrti nosilec Avstrijec Dominic Thiemje potreboval štiri nize za zmago nad kazahstanskim tekmecem Aleksandrom Bublikom, bilo je 6:3, 6:7 (6), 6:3 in 7:5, Britanec Kyle Edmundpa je pri zaostanku s 6:7 (3), 3:6 in 1:2 zaradi težav s kolenom predal dvoboj z Urugvajcem Pablom Cuevasom. Zanimiv dan za južnoameriški oziroma natančnejše rečeno argentinski tenis sta z medsebojnim dvobojem nadaljevala Argentinca Leonardo Mayerin Diego Schwartzman. Nepostavljeni Mayer je bil s 4:6, 6:3, 6:4 in 7:5 boljši od 17. nosilca.

Izidi, OP Francije, veliki slam (42,66 milijona evrov), 2. krog:

Moški

Dominic Thiem (Avt/4) ‒ Aleksander Bublik (Kaz) 6:3, 6:7 (6), 6:3, 7:5;

Pablo Cuevas (Uru) ‒ Kyle Edmund (VBr) 7:6 (3), 6:3, 2:1 (predaja);

Leonardo Mayer (Arg) ‒ Diego Schwartzman (Arg/17) 4:6, 6:3, 6:4, 7:5;

Ženske

Naomi Osaka (Jap/1) ‒ Victoria Azarenka (Blr) 4:6, 7:5, 6:3;

Ekaterina Aleksandrova (Rus) ‒ Samantha Stosur (Avs) 3:6, 6:1, 6:4;

Amanda Anisimova (ZDA) ‒ Arjna Sabalenka (Blr/11) 6:4, 6:2;

Ashleigh Barty (Avs/8) ‒ Danielle Collins (ZDA) 7:5, 6:1;

Belinda Benčič (Švi/15) ‒ Laura Siegemund (Nem) 4:6, 6:4, 6:4;

Aliona Bolsova (Špa) ‒ Sorana Cirstea (Rom) 7:6 (5), 7:6 (3);

Sofia Kenin (ZDA) ‒ Bianca Andreescu (Kan) brez boja;

Katerina Siniakova (Češ) ‒ Maria Sakkari (Grč/29) 7:6 (5), 6:7 (8), 6:3;

Iga Swiatek (Pol) ‒ Kiang Vang (Kit/16) 6:3, 6:0.