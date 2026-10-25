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Naomi Osaka pripravljena končati teniško kariero zaradi svoje hčerke

Tokio, 25. 10. 2026 12.49 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Naomi Osaka

Japonska teniška igralka Naomi Osaka bi se bila zaradi hčerke pripravljena odpovedati tenisu. Štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam je dejala, da bi lahko končala kariero, če bi ji to rekla hči. Ob tem je poudarila, da šport ni več njena edina življenjska prioriteta.

Naomi Osaka, trenutno 19. igralka na svetovni lestvici, je priznala, da se v prihodnje ne vidi zgolj v tenisu. "Trenutno mi je kar težko. Pogosto razmišljam o svoji prihodnosti in se sprašujem, kako dolgo bom še igrala," je povedala ob robu teniškega turnirja WTA 500 Pan Pacific Open v Tokiu. "Če bi mi hči rekla, da ne želi, da toliko potujem, tega zagotovo ne bi ignorirala, saj enostavno nisem takšna oseba," je o možnem glavnem razlogu za konec kariere dejala Osaka. Japonka se je po rojstvu hčerke Shai za 15 mesecev umaknila iz tenisa in se na igrišča vrnila leta 2023. Dve leti pred tem se je ubadala tudi s težavami z duševnim zdravjem.

Naomi Osaka je v svoji karieri doslej osvojila štiri naslove na turnirjih za veliki slam, po dvakrat je osvojila odprti prvenstvi ZDA in Avstralije .
Naomi Osaka je v svoji karieri doslej osvojila štiri naslove na turnirjih za veliki slam, po dvakrat je osvojila odprti prvenstvi ZDA in Avstralije .
FOTO: AP

"Moja hči je moja največja prioriteta. Tenisu še vedno posvečam veliko energije in o njem razmišljam na različne načine. Ne morem pa reči, da je ves moj čas posvečen izključno športu," je izjavila Osaka. Dotaknila se je tudi problematike spletnega nadlegovanja, ki ga je bila nedavno deležna njena tekmica Američanka Coco Gauff. "Najboljši način, da se takšnim stvarem izogneš je, da enostavno ne bereš družbenih omrežij, čeprav so slednja včasih dobra za ohranjanje vezi z navijači," je menila in dodala, da takšne izkušnje ne privošči nikomur.

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