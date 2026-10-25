Naomi Osaka pripravljena končati teniško kariero zaradi svoje hčerke

Naomi Osaka, trenutno 19. igralka na svetovni lestvici, je priznala, da se v prihodnje ne vidi zgolj v tenisu. "Trenutno mi je kar težko. Pogosto razmišljam o svoji prihodnosti in se sprašujem, kako dolgo bom še igrala," je povedala ob robu teniškega turnirja WTA 500 Pan Pacific Open v Tokiu. "Če bi mi hči rekla, da ne želi, da toliko potujem, tega zagotovo ne bi ignorirala, saj enostavno nisem takšna oseba," je o možnem glavnem razlogu za konec kariere dejala Osaka. Japonka se je po rojstvu hčerke Shai za 15 mesecev umaknila iz tenisa in se na igrišča vrnila leta 2023. Dve leti pred tem se je ubadala tudi s težavami z duševnim zdravjem.
"Moja hči je moja največja prioriteta. Tenisu še vedno posvečam veliko energije in o njem razmišljam na različne načine. Ne morem pa reči, da je ves moj čas posvečen izključno športu," je izjavila Osaka. Dotaknila se je tudi problematike spletnega nadlegovanja, ki ga je bila nedavno deležna njena tekmica Američanka Coco Gauff. "Najboljši način, da se takšnim stvarem izogneš je, da enostavno ne bereš družbenih omrežij, čeprav so slednja včasih dobra za ohranjanje vezi z navijači," je menila in dodala, da takšne izkušnje ne privošči nikomur.
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