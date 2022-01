Naomi Osaka zaradi poškodbe predala polfinale v Melbournu

Tretja nosilka iz Rusije, Veronika Kudermetova, se bo v finalu pomerila z Romunko Simono Halep. Ta je druga postavljena igralka turnirja, v polfinalu pa je premagala Kitajko Zheng Qinwen s 6:3, 6:2.

V Melbournu so zaradi pandemije pripravili hkrati tri teniške turnirje, dva v ženski konkurenci z nagradnima skladoma po 239.744 ameriških dolarjev in enega v moški. Na prvem turnirju igralk se je še pred polfinalom poslovila Naomi Osaka, in sicer zaradi poškodbe v predelu prsnega koša. Ta čas 13. igralka svetovne lestvice se je po več kot trimesečnem odmoru uspešno vrnila na teniška tekmovanja prav na turnirju v Melbournu.