Branilka naslova v New Yorku zanesljivo naprej

V ženski konkurenci je prvopostavljena in branilka lanskega naslova, Japonka Naomi Osaka, zanesljivo ukanila ameriško najstnicoCoco Gauff s 6:3 in 6:0. "Na današnjem dvoboju sem bila zares osredotočena od prve do zadnje minute, to je bil zagotovo eden mojih najboljših dvobojev v tem letu," je po zmagi dejala igralka iz dežele vzhajajočega sonca, ki je po dvoboju prišla do objokane in obetavne Američanke ter jo potolažila po porazu. "Gre za zelo mlado igralko. Težko mi je bilo gledati njeno žalost in solze, enostavno sem prišla do nje in ji rekla, naj igrišče zapusti z dvignjeno glavo in da je veliko dosegla glede na svoja leta," je dodala Japonka. Izpadla je sedmopostavljena Nizozemka Kiki Bertens, od nje bila boljša NemkaJulia Görges s 6:2 in 6:3. ŠvicarkaBelinda Bencic se je brez boja prebila med 16, potem ko je njun medsebojni dvoboj predala Estonka Anett Kontaveit.

V drugem krogu turnirja z nagradnim skladom 57,238 milijona dolarjev se je poslovila tudi zadnja slovenska predstavnica med dvojicami. Dalila Jakupovič je v paru z Američanko Sabrino Santamario v treh nizih izgubila proti dvanajstima nosilkama s Kitajske Jingjing Duan in Sajsaj Dženg (3:6, 6:4, 6:1).



Izidi:

- New York, grand slam (57,238 milijona dolarjev):

- moški, 3. krog:

Alexander Zverev (Nem/6) - Aljaž Bedene (Slo) 6:7 (4), 7:6 (4), 6:3, 7:6 (3);

Pablo Andujar (Špa) - Aleksander Bublik (Kaz) 6:4, 6:3, 6:2;

Rafael Nadal (Špa/2) - Hyeon Chung (JKo) 6:3, 6:4, 6:2;

Marin Čilić (Hrv/22) - John Isner (ZDA/14) 7:5, 3:6, 7:6 (6), 6:4;

Gael Monfils (Fra/13) - Dennis Shapovalov (Kan) 6:7 (5), 7:6 (4), 6:4, 6:7 (6), 6:3;

Andrej Rublev (Rus) - Nick Kyrgios (Avs/28) 7:6 (5), 7:6 (5), 6:3;

Matteo Berrettini (Ita/24) - Alexei Popyrin (Avs) 6:4, 6:4, 6:7 (3), 7:6 (2);

Diego Schwartzman (Arg/20) - Tennys Sandgren (ZDA) 6:4, 6:1, 6:3;

- ženske, 3. krog:

Donna Vekić (Hrv/23) - Julija Putinčeva (Kaz) 6:4, 6:1;

Julia Görges (Nem/26) - Kiki Bertens (Niz/7) 6:2, 6:3;

Taylor Townsend (ZDA) - Sorana Cirstea (Rom) 7:5, 6:2;

Bianca Andreescu (Kan/15) - Caroline Wozniacki (Dan/19) 6:4, 6:4;

Elise Mertens (Bel/25) - Andrea Petkovic (Nem) 6:3, 6:3;

Belinda Bencic (Švi/13) - Anett Kontaveit (Est/21) b.b.;

Kristie Ahn (ZDA) - Jelena Ostapenko (Lat) 6:3, 7:5;

Naomi Osaka (Jap/1) - Coco Gauff (ZDA) 6:3, 6:0.