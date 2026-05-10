Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Napet boj in minimalne razlike: dirko dobil prekaljeni osemkratni prvak

Vipavska dolina, 10. 05. 2026 10.22 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
David Stropnik M.P.
Rok Turk na Rally Vipavska dolina

Uvodni reli slovenskega prvenstva je po tesnem boju z Markom Škuljem dobil prekaljeni osemkratni prvak Rok Turk. Na preizkušnji, ki poteka po zavitih in drsečih cestah nad Vipavsko dolino, so bile razlike zelo majhne, dirkači pa so dosegali velike povprečne hitrosti – nad 100 kilometrov na uro. Zlasti serpentine Velikih žabelj so kot ponavadi postregle z izjemnim dirkaškim spektaklom.

Po napetem boju med dirkači, ki so si skušali pridrveti zmago na uvodnem reliju sezone, je na vijugastih cestah Vipavske doline prvo mesto osvojil osemkratni državni prvak Rok Turk s sovoznico Blanko Kacin.

A razlike so bile tekom celotne tekme zelo majhne in tudi Turk je po vnovičnem dokazu mojstrskega drsenja dirkalnika priznal, da je bilo napeto vse do konca. "Kar dolgo nisva bila na vrhu lestvice," je dejal. Petkov superspecial je namreč pripadel Marku Škulju s sovoznikom Urošem Ocvirkom, prav tako tudi prva sobotna hitrostna preizkušnja, tretjo pa je osvojil Marko Grossi s Taro Berlot in nato četrto ponovno Škulj.

Turk in Kacinova sta se na prvo mesto zavihtela šele na peti hitrostni preizkušnji ter nato tam vztrajala vse do konca, počasi pa sta tudi razliko obračala v svoj prid: "Zjutraj še nisem želel iti preko sebe, nato pa sva drugi krog poskusila narediti razliko. Ampak na teh brzincih lahko napreduješ le po minimalno, težko narediš kakšno večjo razliko."

"Škoda napake Grossija v petek, ker se je danes (op. p. v soboto) kar lepo držal. Škulj je pa seveda generacija novih prvakov. Danes naju je prisilil, da sva držala tempo vse od jutra pa do konca," je dejal Turk.

Preberi še Dirkača 'iz oči v oči', na večernem spektaklu povedel 'prvi izzivalec'

Škulj in Ocvirk sta naposled v končni razvrstitvi osvojila drugo mesto, tretje pa je pripadlo Gregi Kravosu in Darku Vončini.

Grossi in Berlotova sta bila naposled peta, pred njiju pa sta se na četrto mesto uvrstila Jan Medved in Izidor Šavelj.

rally vipavska dolina rok turk reli mark škulj grega kravos

Garnbret kitajsko turnejo sklenila z novim drugim mestom

24ur.com V Vipavski dolini se je začela domača relistična sezona
24ur.com Infarktni razplet relija Nova Gorica z zmago Turka
Moskisvet.com Hrvaški dirkaški spektakel skozi oči Slovencev
24ur.com Pogačar briljiral v sprintu in ponovno prvi prečkal ciljno črto
24ur.com Pretečenih 3.000 kilometrov, pasji ugrizi in popravljeni zemljevidi
24ur.com Hard Enduro dirka: je lahko vse skupaj še težje?
24ur.com Zmaga presenetljivo Soupu, favoriti varčevali moči pred vikendom
Priporoča
  • n1
  • n2
  • n3
  • n4
  • n5
  • n6
  • n7
  • n8
  • n9
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Tako ljubki so otroci slavnega pevca skupine Backstreet Boys
Kaj lahko pričakujete med prvo nosečnostjo?
Kaj lahko pričakujete med prvo nosečnostjo?
Zakaj otrok hodi po prstkih? Kdaj je to normalno in kdaj nakazuje težave?
Zakaj otrok hodi po prstkih? Kdaj je to normalno in kdaj nakazuje težave?
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
zadovoljna
Portal
Zato je princesa Diana strgala obleko priznanega oblikovalca
Tedenski horoskop: Tehtnice čaka romantika, kozorogi so osredotočeni na cilje
Tedenski horoskop: Tehtnice čaka romantika, kozorogi so osredotočeni na cilje
Koliko kave lahko spijemo na dan? Strokovnjaki razkrivajo, kaj je še varno
Koliko kave lahko spijemo na dan? Strokovnjaki razkrivajo, kaj je še varno
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
vizita
Portal
Konoplja pri najstnikih upočasnjuje kognitivni razvoj, razkrivajo študije
Znaki vnetja debelega črevesa, ki jih ne smete spregledati
Znaki vnetja debelega črevesa, ki jih ne smete spregledati
Preprosta vaja ploskanja, ki lahko kaže na možganski tumor
Preprosta vaja ploskanja, ki lahko kaže na možganski tumor
Bi radi shujšali? Preverite pomen cirkadianega ritma pri obrokih
Bi radi shujšali? Preverite pomen cirkadianega ritma pri obrokih
cekin
Portal
Katera znamenja najhitreje zapravljajo?
Koliko bi danes res stal en sam dan življenja kot v filmu Hudičevka v Pradi? Znesek je šokanten
Koliko bi danes res stal en sam dan življenja kot v filmu Hudičevka v Pradi? Znesek je šokanten
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
moskisvet
Portal
To so najbolj umazana mesta na letalu: strokovnjaki opozarjajo, česa se med letom raje ne dotikajte
Fitnes z Victorio Beckham: David Beckham navdušen nad njeno postavo
Fitnes z Victorio Beckham: David Beckham navdušen nad njeno postavo
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
Veste, da oddajate svetlobo?
Veste, da oddajate svetlobo?
dominvrt
Portal
Kako pravilno presaditi sobne rastline: vodič za začetnike v 5 korakih
Veterinarji opozarjajo: priljubljena pasja igrača lahko resno poškoduje zobe
Veterinarji opozarjajo: priljubljena pasja igrača lahko resno poškoduje zobe
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
okusno
Portal
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
5 hitrih sladic brez peke, ki so popolne za vikend razvajanje
5 hitrih sladic brez peke, ki so popolne za vikend razvajanje
voyo
Portal
Sanjski moški
Blanca
Blanca
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699