Napet boj in minimalne razlike: dirko dobil prekaljeni osemkratni prvak

Po napetem boju med dirkači, ki so si skušali pridrveti zmago na uvodnem reliju sezone, je na vijugastih cestah Vipavske doline prvo mesto osvojil osemkratni državni prvak Rok Turk s sovoznico Blanko Kacin.

A razlike so bile tekom celotne tekme zelo majhne in tudi Turk je po vnovičnem dokazu mojstrskega drsenja dirkalnika priznal, da je bilo napeto vse do konca. "Kar dolgo nisva bila na vrhu lestvice," je dejal. Petkov superspecial je namreč pripadel Marku Škulju s sovoznikom Urošem Ocvirkom, prav tako tudi prva sobotna hitrostna preizkušnja, tretjo pa je osvojil Marko Grossi s Taro Berlot in nato četrto ponovno Škulj.

Turk in Kacinova sta se na prvo mesto zavihtela šele na peti hitrostni preizkušnji ter nato tam vztrajala vse do konca, počasi pa sta tudi razliko obračala v svoj prid: "Zjutraj še nisem želel iti preko sebe, nato pa sva drugi krog poskusila narediti razliko. Ampak na teh brzincih lahko napreduješ le po minimalno, težko narediš kakšno večjo razliko."

"Škoda napake Grossija v petek, ker se je danes (op. p. v soboto) kar lepo držal. Škulj je pa seveda generacija novih prvakov. Danes naju je prisilil, da sva držala tempo vse od jutra pa do konca," je dejal Turk.