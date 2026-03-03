Naslovnica
Drugi športi

Slovenski športniki ujeti sredi vojne napetosti

Ljubljana, 03. 03. 2026 07.00 pred 4 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Božidar Bulat S.V.
Dim nad dubajskim letališčem

V Dubaju, največjem mestu Združenih arabskih emiratov, so obstali odbojkarji kamniškega Calcita, sto kilometrov severneje je trenutno slovenski nogometaš Haris Vučkić. V Izraelu je med ogroženimi Slovenci košarkarica Teja Goršič, ki upa, da se bo lahko čim prej vrnila v domovino. Vsi pa so se znašli v prostoru in času, kjer je skrb za varnost šport razumljivo potisnila povsem v drugi plan.

Košarkarska tekma na Češkem, kjer je Slovenija slavila s 86:84, je bila še posebej čustveno zahtevna za Klemna Prepeliča. Njegova družina se namreč nahaja v z vojno ogroženem Dubaju, kjer 33-letni košarkar igra za tamkajšnjo evroligaško ekipo.

Klemen Prepelič
Klemen Prepelič
FOTO: Profimedia

"Sploh prvi polčas nisem bil z glavo pri stvari. Vsi vemo, kaj se dogaja v ZAE, moja družina z dvema otrokoma je tam, ni enostavno. Rekel sem si, da pomagati ne morem, lahko pa pomagam ekipi. Zato sem še toliko bolj vesel, da smo v drugem polčasu bili boljši in smo zmagali," je dejal slovenski košarkar.

Prepelič v Emirate ne more, njegova družina pa ne iz njih. Tam je trenutno tudi nekdanji nogometni reprezentant Haris Vučkić. "Nahajam se v mestu Al Hamriyah, vse je mirno, sem pa tja je videti ali slišati kakšna vojaška letala. Precej bolj pestro je v Dubaju, kjer so padale bombe in delci raket," pravi slovenski nogometaš.

Haris Vučkić
Haris Vučkić
FOTO: Profimedia

Nič manj napeto ni v okolici izraelske metropole Tel Aviv, kjer je slovenska košarkarska reprezentantka Teja Goršič. "Že lani sem bila tukaj, ampak ni bilo tako hudo, kot je zdaj. Takrat smo morali v zaklonišče za eno uro, potem pa smo se vrnili v normalno življenje. Zdaj so napadi bolj pogosti in daljši."

Tekmovanja so prekinjena, navodila oblasti so jasna. "Naj ne hodimo od doma, bodimo blizu zaklonišč. Tukaj ima vsaka stavba zaklonišče. Zaenkrat še ne pričakujejo, da bi se razmere umirile. Celo dejali so, da naj bi vse skupaj trajalo vsaj en mesec," dodaja članica izraelske ekipe Maccabi Ramat Gan.

Preberi še V napadu na telovadnico v Iranu umrlo 20 odbojkaric in njihov trener

Na umiritev razmer bi rada počakala v Sloveniji. "Ves čas smo na vezi s slovenskim veleposlaništvom. Imam možnost, da se z avtobusom odpravim v Egipt, od koder bi letela v Evropo."

Nekoliko drugače razmišlja Vučkić: "Zaenkrat nameravam ostati. Seveda sem malo zaskrbljen, ampak mogoče mediji malo tudi pretirano predstavljajo vso to dogajanje. Sam nisem začutil, da bi moral biti pretirano zaskrbljen.

Državna prvenstva v ZAE se zaenkrat nadaljujejo, mednarodne tekme so do nadaljnjega odpovedane.

dubaj iran vojna

