Slovenski športniki ujeti sredi vojne napetosti

Košarkarska tekma na Češkem, kjer je Slovenija slavila s 86:84, je bila še posebej čustveno zahtevna za Klemna Prepeliča. Njegova družina se namreč nahaja v z vojno ogroženem Dubaju, kjer 33-letni košarkar igra za tamkajšnjo evroligaško ekipo.

Klemen Prepelič FOTO: Profimedia

"Sploh prvi polčas nisem bil z glavo pri stvari. Vsi vemo, kaj se dogaja v ZAE, moja družina z dvema otrokoma je tam, ni enostavno. Rekel sem si, da pomagati ne morem, lahko pa pomagam ekipi. Zato sem še toliko bolj vesel, da smo v drugem polčasu bili boljši in smo zmagali," je dejal slovenski košarkar. Prepelič v Emirate ne more, njegova družina pa ne iz njih. Tam je trenutno tudi nekdanji nogometni reprezentant Haris Vučkić. "Nahajam se v mestu Al Hamriyah, vse je mirno, sem pa tja je videti ali slišati kakšna vojaška letala. Precej bolj pestro je v Dubaju, kjer so padale bombe in delci raket," pravi slovenski nogometaš.

Haris Vučkić FOTO: Profimedia

Nič manj napeto ni v okolici izraelske metropole Tel Aviv, kjer je slovenska košarkarska reprezentantka Teja Goršič. "Že lani sem bila tukaj, ampak ni bilo tako hudo, kot je zdaj. Takrat smo morali v zaklonišče za eno uro, potem pa smo se vrnili v normalno življenje. Zdaj so napadi bolj pogosti in daljši." Tekmovanja so prekinjena, navodila oblasti so jasna. "Naj ne hodimo od doma, bodimo blizu zaklonišč. Tukaj ima vsaka stavba zaklonišče. Zaenkrat še ne pričakujejo, da bi se razmere umirile. Celo dejali so, da naj bi vse skupaj trajalo vsaj en mesec," dodaja članica izraelske ekipe Maccabi Ramat Gan.