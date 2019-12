Naporen urnik za Sagana: Giro, Tour in OI

Devetindvajsetletni kolesarski as bo olimpijsko sezono začel 26. januarja v Argentini na dirki San Juan. Februarja bo začel priprave na spomladanske klasike, na drugi trening-kamp bo šel med Pariz-Roubaixom in začetkom Gira, ki bo v Budimpešti 9. maja. Po italijanski pentlji si bo vzel nekaj premora in nato začel dirko po Franciji. Šest dni po koncu Toura bo že na cestni olimpijski dirki.

"Zame se bo sezona končala po Touru in OI. Trajala bo le šest mesecev. A to bo zelo težkih šest mesecev. Začel bom v Argentini, nato bom šel na višinske priprave, dirkal bom na klasikah, spet šel na priprave, sledi Giro in nov trening-kamp, potem bo že Tour," je leto 2020 na kratko orisal Sagan.

Letos bo najboljši slovenski kolesar Primož Roglič glavne misli usmeril predvsem na Tour. Roglič je blestel v minuli sezoni, ko je Giro končal na tretjem mestu, na Vuelti pa je zmagal. Gazzetta dello Sport je zapisala, da je Roglič št. 1 v moštvu Jumbo-Visma in njegov prvi cilj v sezoni bo sloviti Tour 2020. Njegov moštveni kolega Tom Dumoulin pa bo prvi adut ekipe na Giru 2020.