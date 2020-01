Napovedi: Jumbo Visma bo v letu 2020 prehitela Ineos

Pri specializirani kolesarski reviji so na novega leta dan objavili sedem ‘drznih’ napovedi za leto 2020. Morda celo najbolj pogumna je bila ta, da bo Jumbo Visma našega Primoža Rogličakončala Ineosovo prevlado na francoski pentlji. "Lansko sezono so Britanci osvojili še sedmega od zadnjih osmih Tourov, a bilo je kar nekaj znakov, da se njihova superiornost bliža koncu," so svojo razlago začeli pri Cycling Weeklyju.

"Preverjena pomočnika Wout Poels inMichal Kwiatkowski nista bila tako zanesljiva kot v prejšnjih sezonah, tako da sta bila kapetana Geraint Thomas in Egan Bernalže kmalu po začetku dirke prepuščena sama sebi. Namesto tega so rumeno-črni dresi Jumbo Visme narekovali potek številnih ključnih etap, kar bi lahko bil pokazatelj, da bomo kmalu priča spremembam v razmerju moči. Nizozemsko moštvo je iz Sunweba pripeljalo odličnegaToma Dumoulina, poleg tega pa se bo na Tour letos osredotočil tudi Roglič, ki ga je lani izpustil zaradi Gira in Vuelte. Čeprav ni še znano, kdo vse bo za Jumbo Vismo letos v Franciji nastopil, je jasno, da bi lahko bili priča svežemu vetru na samem vrhu," so zapisali na spletni strani enega najbolj priljubljenih kolesarskih medijev.

Za konec so dodali še: "Ineosa pa zagotovo ne gre kar tako odpisovati. Britanci so svoje že tako odlično moštvo okrepili še z zmagovalcem dirke po Italiji Richardom Carapazom, poleg tega pa bo do poletja nazaj tudi večkratni dobitnik rumene majice Chris Froome. A kljub temu se zdi, da bi lahko leto 2020 prineslo konec Ineosovega obdobja in novo ero v svetu profesionalnega kolesarstva."



Podobno pogumna je bila tudi napoved, da bo Julian Alaphilippe osvojil rumeno majico, čeprav je pred dnevi sam zatrdil, da se ne bo osredotočil na generalno razvrstitev. Lani od Francoza ni nihče pričakoval, da bi se lahko vmešal med najboljše, na koncu pa je kar 14 etap vodil v skupnem seštevku in naposled končal kot peti.



