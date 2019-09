Napredovali: slovenski tenisači se iz Kaira vračajo z zmago

Slovenija si je z zmago s 3:1 zagotovila mesto med štiriindvajsetimi reprezentancami, ki se bodo v začetku marca 2020 potegovale za uvrstitev v novoustanovljeno svetovno skupino 1. Ta je predzadnja stopnja do elitne skupine, po novem imenovane Finals, ki se bo letos konec novembra prvič predstavila na enotedenskem turnirju v Madridu. Za razliko od letos, ko so imeli izbranci selektorja Mihe Mlakarja le eno preizkušnjo, bo Slovenija v 2020 nastopila dvakrat. Septembra bo v primeru zmage v prvem krogu igrala v svetovni skupini 1 in se potegovala za preboj v kvalifikacije za Madrid 2021, v primeru poraza marca pa jo septembra čaka dvoboj v svetovni skupini 2. Potem ko je Slovenija v petek iz dveh dvobojev odnesla le točko - Blaž Rola je v drugi partiji zapravil zaključno žogico za zmago -, je v soboto suvereno dokončala nalogo. Bedene in Rola sta dobila igro dvojic s 7:5 in 6:3, Aljaž Bedene pa je nato v dvoboju prvorangiranih igralcev premagal Mohameda Safwata s 7:5 in 7:5. "Bilo je težje, kot smo pričakovali, ampak končni rezultat 3:1 je glavni razlog za zadovoljstvo. Najbolj pomembna tekma je bil v dvojicah. Zgodnja ura ni ravno idealna, ampak mislim, da sva bila z Blažem suverena in zmagala v dveh nizih. Hitro za tem sem imel še en dvoboj. Egipčan je začel dobro, a sem se bil dovolj zbran, da sem v ključnih trenutkih popeljal Slovenijo do zmage. Veseli smo in zadovoljni odhajamo iz Egipta," je povedal Aljaž Bedene.