Narobe svet: zdravniška šlamparija uničila sanje mlade šampionke

Tokratna (žalostna) športna zgodba prihaja iz Rusije. Zelo nadarjena telovadka Lala Kramarenko je bila na dobri poti, da pri rosnih 20 letih nadgradi že do sedaj izjemno uspešno kariero z osvojenimi tremi zlatimi medaljami v mladinski konkurenci in eno v članski. A usoda oziroma natančneje neodgovorni zdravniki so s kardinalno napako nadaljevanje kariere mlade športnice postavili pod velik vprašaj.