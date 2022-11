Nasmejane slovenske rokometašice pripravljene na domače EP

Slovenske rokometašice polne pričakovanj čakajo na petkovo uvodno tekmo evropskega prvenstva v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji. V dvorani Zlatorog jih čaka obračun z izjemno močnimi Dankami, ki so za mnoge rokometne strokovnjake ene glavnih kandidatk za najvišja mesta na letošnjem zaključnem turnirju stare celine. A dekleta so optimistična in komaj čakajo na začetek prvenstva.

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića so po dveh prijateljskih tekmah s Hrvaticami v nedeljo dobile prosti dan, od ponedeljka naprej pa v Rimskih Toplicah pilijo zadnje podrobnosti pred začetkom velikega tekmovanja v Celju, Ljubljani, Podgorici in Skopju. Po petkovem ognjenem krstu proti Dankam jih nato v nedeljo čaka obračun s prav tako zelo kakovostnimi Švedinjami, bržkone odločilna tekma za preboj v drugi del tekmovanja pa bo na sporedu v torek, ko se bodo v knežjem mestu pomerile s Srbkinjami, ki jih vodi nekdanji slovenski selektor in strateg Krima Uroš Bregar. V glavni del tekmovanja se bodo prebile tri najboljše izbrane vrste iz skupine B, ki se bodo nato preselile v slovensko prestolnico, četrtouvrščena pa bo končala nastope na evropskem prvenstvu.

Slovenske rokometašice so v generalkah za veliko tekmovanje proti Hrvaticam obakrat ostale praznih rok. Na prvi medsebojni tekmi so si usodni zaostanek priigrale v prvem polčasu, kljub boljšemu nadaljevanju pa nato izgubile s 24:27. Na drugi tekmi je bila njihova podoba veliko boljša, po izenačeni predstavi, kjer so odločali detajli, so nato klonile z 22:23. "Menim, da imamo močno reprezentanco, ki je dozorela in lahko doseže zgodovinski uspeh. Prepričan sem, da bodo naše rokometašice na vseh tekmah dale vse od sebe. Ekipa je zdrava in povezana, kar je izjemno pomembno, Dankam, Švedinjam in Srbkinjam v prvem delu tekmovanja ne bo lahko," je na današnji novinarski konferenci v Rimskih Toplicah med drugim dejal predsednik Rokometne zveze Slovenije (RZS) in častni predsednik organizacijskega odbora letošnjega evropskega prvenstva Franjo Bobinac, ki je prepričan, da bo tekmo slovenskih rokometašic spremljalo lepo število gledalcev in da se bo energija iz publike prenesla na igrišče in obratno.

icon-expand Franjo Bobinac FOTO: Damjan Žibert

"Za vse moje varovanke je nastop na domačem evropskem prvenstvu krona v njihovih karierah. Ponosen in presrečen sem, da sem del te zgodbe. Pripravljeni smo za velik izid, čeravno se vsi zavedamo, da je pred nami zelo čustveno in zahtevno tekmovanje. Na vseh tekmah pričakujem zelo motivirano Slovenijo, z velikim srcem in znanjem. Upam, da nas bo vse to odpeljalo v drugi del tekmovanja v Stožice," je pred začetkom evropskega prvenstva dejal selektor Adžić. "Vse nestrpno pričakujemo začetek evropskega prvenstva. Iz dneva v dan se čuti vse večja nervoza, ampak v pozitivnem smislu. Gre za velik športni dogodek in vse igralke smo presrečne, da lahko zastopamo barve naše države pred domačimi gledalci. V imenu soigralk lahko obljubim naše maksimalne predstave na vseh tekmah," je na današnjem zadnjem medijskem druženju pred začetkom evropskega prvenstva dejala prva dama slovenskega rokometa v zadnjem desetletju Ana Gros.

icon-expand Dragan Adžić in Ana Gros FOTO: Damjan Žibert

"Nestrpno pričakujemo jutrišnji dan in začetek evropskega prvenstva. To je enkratna priložnost za celoten rokometni rod, v naših karierah nimaš veliko priložnosti, da doživiš veliko tekmovanje na domačih tleh. Na tem prvenstvu ne bomo prehitevale dogodkov, gremo tekmo po tekmo. Verjamem, da bomo uspešne in da bomo uživale na igrišču," je dodala povratnica v slovenski reprezentanci Tamara Mavsar, ki bo po materinstvu nastopila na svojem prvem velikem tekmovanju.

icon-expand Tamara Mavsar FOTO: Damjan Žibert

Na letošnjem zaključnem turnirju stare celine bo nastopilo 16 reprezentanc. Poleg slovenske skupine B v Celju se bodo v skupini A v Ljubljani pomerile Norveška, Madžarska, Hrvaška in Švica, v skupini C v Skopju Francija, Nizozemska, Severna Makedonija in Romunija, v skupini D v Podgorici pa Poljska, Črna gora, Nemčija in Španija.

V drugi del tekmovanja se bodo uvrstile po tri najboljše reprezentance iz vseh štirih skupin, križata pa se skupini A in B ter C in D. Glavni del tekmovanja bo med 10. in 16. novembrom v ljubljanski dvorani Stožice, kjer bodo nastopile reprezentance iz skupine A in B, ter skopski dvorani Boris Trajkovski, kjer bodo tekmovale izbrane vrste iz skupine C in D. Obe polfinalni tekmi ter tekme za peto, tretje in prvo mesto bodo med 18. in 20. novembrom v Ljubljani.