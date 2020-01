Nasprotniki Slovenije na EP se pripravljajo s težkimi tekmami

Slovenski rokometaši so v okviru priprav za nastop na evropskem prvenstvu med 9. in 26. januarjem na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji premagali Makedonce s 33:28 in Črnogorce s 37:22. V tem tednu ne počivajo niti Švedi, Poljaki in Švicarji, torej slovenski tekmeci v skupinskem delu v Göteborgu.

Ljubomir Vranješ je videl dobro igro in dve visoki zmagi, a tekmeca sta bila milo rečeno povprečna. FOTO: Damjan Žibert Švedi so si za zadnje tekmece pred začetkom velikega turnirja izbrali afriške rokometne velikane iz Egipta. Prvo medsebojno tekmo bodo igrali drevi ob 18. uri v Jönköpingu, drugo pa dva dni kasneje v Alingsasu, ki je nedaleč stran od Göteborga. Poljska izbrana vrsta si je za zadnji preizkus znanja pred odhodom v Skandinavijo izbrala močan turnir v španskem Santanderju. Na prvi pripravljalni tekmi v tem tednu je izgubila proti Rusiji s 25:30 (14:15), v drugi proti Španiji z 31:35 (13:15), danes pa se bo pomerila še s Portugalsko. Švicarji v tem tednu v Winterthurju gostijo Ukrajince, Tunizijce in Nizozemce. Izbranci švicarskega selektorja Michaela Suterja so v petek najprej premagali Ukrajince s 32:22 (20:11), nato so bili v soboto boljši od Tunizijcev z 29:26 (16:13), danes pa se bodo pomerili še z Nizozemci. V švicarskem kadru je tudi Nik Tominec, sin nekdanjega slovenskega selektorja Matjaža Tominca. Slovenski rokometaši se bodo v Skandinavijo odpravili v sredo, 8. januarja, njihovi prvi tekmeci v skupini F pa bodo v petek Poljaki. V nedeljo, 12. januarja, se bodo pomerili s Švedi, v torek, 14. januarja, pa še s Švicarji. Vse tekme bodo na sporedu ob 18.15. Nastop v drugem delu si bosta izborili najboljši izbrani vrsti iz skupine F, ki se bosta nato v Malmöju pomerili z dvema najboljšima reprezentancama iz skupine D (Francija, Norveška, Portugalska in BiH) ter skupine E (Danska, Madžarska, Islandija in Rusija).