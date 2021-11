Nastop Đokovića v Melbournu vse bolj 'visi'

Direktor prvega grand slama v sezoni Craig Tiley je konec tedna še enkrat potrdil, da Novak Đoković ne bo smel zaigrati na peti celini, če ne bo pokazal potrdila o cepljenju proti covidu-19. Dodal je, da ne bo nobenih izjem. Medtem pa Đoković, ki je v Melbournu devetkrat zmagal, nazadnje lani, skupaj pa osvojil 20 turnirjev za veliki slam, še naprej ne želi razkriti, ali je proti novemu koronavirusu cepljen ali ne, obenem tudi vztraja, da gre za zasebno zadevo. Kot piše B92, njegov oče Srđan Đoković podpira stališče svojega sina, da je cepljenje osebna odločitev posameznika. "Če je Novak cepljen ali ne, je to njegova odločitev in pravica. Če bo to tudi razkril, sam menim, da ne bo. Še jaz ne poznam te njegove odločitve. Tudi če bi vedel, ali je cepljen ali ne, tega ne bi delil z vami," je za srbske medije dejal oče najboljšega teniškega igralca sveta.

Obstaja tudi teoretična možnost, da bi necepljen igralec moral v Avstraliji za 14 dni v karanteno hotelske sobe, ki pa jo je Đokovićev oče ostro zavrnil. "Pod takšnimi pogoji Novak verjetno ne bo zaigral v Avstraliji. Tudi jaz ne bi, on pa je moj sin, zato sami potegnite zaključke," je še dejal Srđan Đoković.