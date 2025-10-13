Nastop Janje Garnbret, motociklistično dogajanje in borilni spektakel

Dogajanje na VOYO bodo v petek v zgodnjih jutranjih urah otvorili dirkači razredov motoGP, moto2 in moto3. Ti bodo na 19. prizorišču sezone tekmovali v Avstraliji, kjer bo odsoten novopečeni prvak Marc Marquez. Ta je uspešno prestal operacijo desne rame, poškodbo si je pridelal v Indoneziji.

Aktivni bodo tudi dirkači razreda Superbike, pred katerimi je zadnji dirkaški vikend sezone. Tekmovali bodo v Jerezu, kjer bo kronan novi prvak. Minuli vikend je Nicolo Bulega uspel ubraniti prvo zaključno žogico Topraka Razgatliogluja, ki ohranja visoko prednost v skupnem seštevku.