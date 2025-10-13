Nastop Janje Garnbret, motociklistično dogajanje in borilni spektakel

Dogajanje na VOYO bodo v petek v zgodnjih jutranjih urah otvorili dirkači razredov motoGP, moto2 in moto3. Ti bodo na 19. prizorišču sezone tekmovali v Avstraliji, kjer bo odsoten novopečeni prvak Marc Marquez. Ta je uspešno prestal operacijo desne rame, poškodbo si je pridelal v Indoneziji.
Aktivni bodo tudi dirkači razreda Superbike, pred katerimi je zadnji dirkaški vikend sezone. Tekmovali bodo v Jerezu, kjer bo kronan novi prvak. Minuli vikend je Nicolo Bulega uspel ubraniti prvo zaključno žogico Topraka Razgatliogluja, ki ohranja visoko prednost v skupnem seštevku.
V petek zvečer boste lahko pospremili tudi nastop Janje Garnbret, ki bo v hitrostnem plezanju tekmovala na dogodku Rock Master 2025. Festival plezanja se bo odvil ob Gardskem jezeru v Italiji.
Sobotni večer prinaša borilni spektakel KSW 111. V češkem mestu Trinec se bo odvilo 10 dvobojev v mešanih borilnih veščinah, čakata pa nas tudi dve borbi za naslov prvaka. V glavni borbi večera se bosta pomerila Phil De Fries in Štefan Vojčak, pred njima pa Rafal Haratyk in Bartosz Leško.
Športni prenosi na VOYO v tem tednu:
petek, 17. 10. - nedelja, 19. 10. – motoGP: VN Avstralije
sobota, 18. 10. - nedelja, 19. 10. – Superbike: Španija
petek, 17. 10. – Rock Master 2025
sobota, 18. 10. – KSW 111
