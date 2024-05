Nastope v Abu Dabiju odpira Maruša Štangar

Največ slovenski tabor na prvenstvu pričakuje od Andreje Leški v kategoriji do 63 kg. Lani je namreč na tovrstnem tekmovanju v Dohi osvojila srebro, lepe spomine pa ima tudi na Abu Dabi, kjer je pred leti osvojila bronasto kolajno na mladinskem svetovnem prvenstvu. Andreja Leški je, kot piše STA, ob tem v zavidljivi formi, saj je pred tremi tedni v Zagrebu osvojila bronasto odličje na evropskem prvenstvu, prejšnji teden je bila srebrna na grand slamu v Kazahstanu. Med dekleti bo v konkurenci do 48 kg nastopala Maruša Štangar, do 70 kg Anka Pogačnik in do 78 kg Metka Lobnik. Žal je doma ostala Kaja Kajzer.