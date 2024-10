Natka je zamenjal Pantelić

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Miha Pantelič, ki se je RZS kot direktor ligaških rokometnih tekmovanj pridružil junija 2023, sicer pa v rokometu v različnih funkcijah deluje že več kot 20 let, bo v času mandata skrbel za zagotavljanje nemotenega delovanja zveze. Vodstvo RZS načrtuje, da bo najkasneje v obdobju 12 mesecev ponovno objavilo razpis za generalnega sekretarja in na njem izbralo kandidata za polni, petletni mandat.

"Miha Pantelič ima več kot dvajset let izkušenj z aktivnim delom v rokometu. Dolga leta je deloval na klubskem okolju, v zadnjem letu in pol, odkar se je pridružil RZS, pa je kot direktor ligaških tekmovanj poskrbel za nekaj vidnih razvojnih korakov, predvsem pa je pridobil ustrezne izkušnje, da bo lahko uspešno nadaljeval delo Jureta Natka, ki se mu ob tem zahvaljujem za sodelovanje. Miha ima mojo podporo in podporo članov Predsedstva RZS, stroke ter združenj klubov, zato verjamem, da bo delovanje zveze tudi v prihodnje uspešno," je ob imenovanju dejal predsednik RZS, dr. Bor Rozman.

Predsedstvo RZS je na seji potrdilo tudi kandidaturo za organizacijo moškega kadetskega EP 2026 (M18 EHF EURO 2026) in moškega mladinskega EP 2026 (M20 EHF EURO 2026). Pisarna slovenske zveze mora sedaj pripraviti vse potrebno in v roku oddati vlogi. Odločitev Evropske rokometne zveze o izbranih kandidatih bo znana decembra.