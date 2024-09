Navarrova prva polfinalistka New Yorka

Američanka Emma Navarro je prva polfinalistka odprtega teniškega prvenstva v New Yorku. V četrtfinalu je 23-letnica s 6:2 in 7:5 ugnala Španko Paulo Badosa in povečala upanje domačih navijačev za ameriško slavje na US Opnu 2024. Navarrova se je prvič v karieri prebila v polfinale turnirja za velik slam.