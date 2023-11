Navduševal se je nad Pogačarjem, zdaj si želi igrati proti Gensheimerju

V Zlatorogu znova diši po Ligi prvakov. Rokometnem spektaklu, za katerega bodo poskrbeli igralci Celja Pivovarne Laško in predstavniki poljske Orlen Wisle Plocka, kjer je dirigentska palica v rokah slovenskega reprezentanta Mihe Zarabca . A če Poljaki z zvezdniško zasedbo iščejo pot do vrhunskih dosežkov in vsako leto temu primerno vlagajo v sestavo članskega moštva, v knežjem mestu stavijo na preplet izkušenj in mladosti.

Pred začetkom letošnje sezone se je na Opekarniško 15 preselil desnokrilni igralec Luka Perić, Banjalučan, ki se je v dobrih štirih mesecih dodobra privadil na razmere v vrstah slovenskega prvaka, na življenje v mestu z nekaj več kot 45 tisoč prebivalci, na raven profesionalizma, potrebnega, da bi se lahko na vsakem treningu, vsaki tekmi, kosal z izkušenejšimi in močnejšimi posamezniki. Čeprav na evropski ravni nima izdatnejše minutaže – na njegovem igralnem položaju v letošnji sezoni razkošen talent s pridom izkorišča produkt celjske rokometne šole Tim Cokan –, v državnem prvenstvom s pridom izkorišča ponujeno priložnost. "Prihajam iz Banja Luke, po nekaj mesecih v Celju pa lahko potrdim, da je slovensko državno prvenstvo neprimerno bolj kakovostno kot liga v Bosni in Hercegovini. Obleči celjski dres je bil izjemen trenutek zame in hitro sem dojel, zakaj je tako težak. Eno so pričakovanja, s katerimi vsak igralec pride v Zlatorog, nekaj povsem drugega pričakovanja javnosti, ki so v Celju vselej izjemno visoka," razmišlja 20-letnik in dodaja: "Ko sem začenjal športno pot, so bili moji cilji povezani z igranjem Lige prvakov. Nisem si želel biti eden tistih, ki jo bo gledal zgolj po televiziji. Zdaj sem začutil, kaj to pomeni, kaj prinaša s sabo. Če je slovensko državno prvenstvo razvojni korak naprej zame, je Liga prvakov velikanski preskok. Neprecenljiva izkušnja, ki mi bo na nadaljnji športni poti prišla še kako prav."

Ni se še srečal z vzornikom

20-letni in 195 centimetrov visoki igralec velja za enega največjih talentov generacije v Bosni in Hercegovini, igral je za mlajše selekcije izbrane vrste, pri 17 letih debitiral za člansko izbrano vrsto. Prišel do zaključka, da bo treba trdo delati, da bi bil sposoben nekoč v popolnosti izkoriščati minutažo na največji rokometni sceni. Da si nekega dne izbori priložnost zaigrati proti rokometnemu vzorniku. "To se še ni zgodilo. Moj vzornik je Uwe Gensheimer. Četudi on igra na levem krilu, sam pa na desnem, je nekdo, ki ima vse tisto, kar bi si želel, da bi odlikovalo tudi mene. Če se Rhein Neckar Löwen uvrsti v Ligo prvakov, se mi morda želja izpolni. Razumljivo, ob predpostavki, da bomo mi naredili vse potrebno, da ohranimo mesto med evropsko elito tudi v prihodnji sezoni," pravi igralec, ki si je ob prihodu v Celje izbral dres s številko 3.