Navijač v hot dog kostumu 'eksal' vrč piva in ustavil tekmo svetovnega prvenstva

V roke je vzel vrč z okoli litrom in pol piva in se ga pogumno lotil. Navdušenje navijačev je pritegnilo pozornost tekmovalcev na odru, Aspinall pa je spremljal njegov podvig. Pridružil se mu je tudi nasprotnik, neznanemu navijaču pa je veliki podvig uspel, saj je pivo izpil na dušek.

Po obračunu, ki ga je zmagal z izidom 4:0 in se uvrstil v osmino finala, je Aspinall spregovoril o trenutku, ki je za kratek čas ustavil veliki obračun. "Zanimalo me je. Vsaka čast. Jaz poznam le enega človeka, ki lahko to stori, in to je Dave Chisnall (profesionalni pikado igralec op. a.)," je dejal Aspinall.