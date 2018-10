Navijači pozdravili prvake: zeleni Boston tokrat v rdečih barvah Soxov

Zmaga Boston Red Sox v peti tekmi finala nad Los Angeles Dodgers (5:1) je Boston še utrdila na drugem mestu najtrofejnejših severnoameriških mest. Na večni lestvici Bostončani še naprej zaostajajo le za New Yorkom, ki ima po zaslugi ekipe New York Yankees kar 27 baseballskih naslovov, so pa v Bostonu v veliki prednosti denimo po številu naslovov v ligi NBA, kjer so newyorške ekipe slavile le dvakrat, bostonski Celticsi pa kar 17-krat.

New York (skupno 51 naslovov v NBA, NHL, NFL in MLB) in Boston (38) sta izenačena po številu naslovov v ameriškem nogometu (5), Newyorčani pa imajo dva hokejska Stanleyjeva pokala več (8:6).

Red Soxi so v velikem finalu lige MLB na peti tekmi s 5:1 v gosteh premagali lanske finaliste Los Angeles Dodgerse in slavili s 4:1 v zmagah. Boston je s tem osvojil deveti naslov prvaka in prvega po letu 2013. Za najkoristnejšega igralca (MVP) finala je bil izbran član zmagovite zasedbe Steve Pearce.