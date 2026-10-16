'Navijači so naš veter v hrbet in osmi igralec'

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Kljub zahtevnemu začetku evropske sezone so na posameznih tekmah Krimovke že pokazale, da se lahko enakovredno kosajo tudi z najmočnejšimi evropskimi ekipami. Predvsem gostovanje pri francoskem Brestu, kjer so bile vse do zaključka v igri za pozitiven rezultat, je potrdilo, da se ekipa razvija v pravo smer.

Nina Zulić FOTO: Damjan Žibert

Na zadnjem gostovanju v Dortmundu so Ljubljančanke po obetavnem začetku morale priznati premoč domačinkam (37:31). Tokrat se vračajo pred domače navijače, kjer bodo proti Budućnosti iskale priložnost za prve točke v tej sezoni EHF Lige prvakinj. Sobotna nasprotnika povezuje bogata zgodovina medsebojnih obračunov, zato imajo njuni dvoboji še dodatno težo.

"Na igrišču bomo skušale še naprej graditi svojo igro, s hitrim tempom prisiliti Budućnost v napake in tekmicam preprečiti lahke zadetke," pravi kapetanka Ljubljančank Nina Zulić in dodaja: "Kot smo že večkrat poudarili, so lahko navijači naš veter v hrbet in osmi igralec. Želimo si, da bi nas prišli podpret v čim večjem številu in tako pomagali naši mladi ekipi."

Ana Abina in kapetanka Nina Zulić (levo) sta udarni dvojec Krima na zunanji liniji. FOTO: Aljoša Kravanja

Mladost ljubljanske zasedbe potrjujejo tudi številke: Krim OTP Group Mercator ima s povprečno starostjo 23,5 leta najmlajšo ekipo v letošnji EHF Ligi prvakinj, upoštevajoč igralke, ki so nastopile v dosedanjem delu tekmovanja.

Rasmus Poulsen FOTO: Luka Kotnik

Trener Ljubljančank Rasmus Poulsen vidi ključ do uspeha v Tivoliju predvsem v boljši obrambi. "Že takoj po prihodu iz Dortmunda smo na treningu videli reakcijo ekipe. Veliko pozornosti smo nato namenili naši obrambi: kako jo narediti bolj stabilno in kolektivno," je dejal danski strateg na klopi Krimovk. "V obrambi moramo biti bolj čvrsti, saj verjamemo, da smo v napadu sposobni doseči dovolj zadetkov, hkrati pa moramo nasprotniku preprečiti, da bi jih dosegel preveč."

Sobotni obračun v Hali Tivoli bo tudi v znamenju rožnatega oktobra, mednarodnega meseca ozaveščanja o raku dojk, s čimer želij klub poudariti pomen preventive, zgodnjega odkrivanja bolezni in skrbi za zdravje.