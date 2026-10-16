'Navijači so naš veter v hrbet in osmi igralec'

Kljub zahtevnemu začetku evropske sezone so na posameznih tekmah Krimovke že pokazale, da se lahko enakovredno kosajo tudi z najmočnejšimi evropskimi ekipami. Predvsem gostovanje pri francoskem Brestu, kjer so bile vse do zaključka v igri za pozitiven rezultat, je potrdilo, da se ekipa razvija v pravo smer.
Na zadnjem gostovanju v Dortmundu so Ljubljančanke po obetavnem začetku morale priznati premoč domačinkam (37:31). Tokrat se vračajo pred domače navijače, kjer bodo proti Budućnosti iskale priložnost za prve točke v tej sezoni EHF Lige prvakinj. Sobotna nasprotnika povezuje bogata zgodovina medsebojnih obračunov, zato imajo njuni dvoboji še dodatno težo.
"Na igrišču bomo skušale še naprej graditi svojo igro, s hitrim tempom prisiliti Budućnost v napake in tekmicam preprečiti lahke zadetke," pravi kapetanka Ljubljančank Nina Zulić in dodaja: "Kot smo že večkrat poudarili, so lahko navijači naš veter v hrbet in osmi igralec. Želimo si, da bi nas prišli podpret v čim večjem številu in tako pomagali naši mladi ekipi."
Mladost ljubljanske zasedbe potrjujejo tudi številke: Krim OTP Group Mercator ima s povprečno starostjo 23,5 leta najmlajšo ekipo v letošnji EHF Ligi prvakinj, upoštevajoč igralke, ki so nastopile v dosedanjem delu tekmovanja.
Trener Ljubljančank Rasmus Poulsen vidi ključ do uspeha v Tivoliju predvsem v boljši obrambi. "Že takoj po prihodu iz Dortmunda smo na treningu videli reakcijo ekipe. Veliko pozornosti smo nato namenili naši obrambi: kako jo narediti bolj stabilno in kolektivno," je dejal danski strateg na klopi Krimovk. "V obrambi moramo biti bolj čvrsti, saj verjamemo, da smo v napadu sposobni doseči dovolj zadetkov, hkrati pa moramo nasprotniku preprečiti, da bi jih dosegel preveč."
Sobotni obračun v Hali Tivoli bo tudi v znamenju rožnatega oktobra, mednarodnega meseca ozaveščanja o raku dojk, s čimer želij klub poudariti pomen preventive, zgodnjega odkrivanja bolezni in skrbi za zdravje.
EHF Liga prvakinj je najprestižnejše evropsko klubsko rokometno tekmovanje za ženske, ki ga organizira Evropska rokometna zveza (EHF). V njem tekmujejo najboljše ekipe iz vse Evrope, zmagovalec tekmovanja pa si pridobi naslov evropskega klubskega prvaka. Tekmovanje se je razvilo iz nekdanjega pokala državnih prvakinj in danes predstavlja vrhunec ženskega klubskega rokometa, kjer se srečujejo vrhunski talenti in najboljše igralke sveta.
V ekipnih športih, kot je rokomet, kjer je na igrišču hkrati sedem igralcev ene ekipe, izraz 'osmi igralec' simbolizira navijače. S svojim glasnim navijanjem, spodbujanjem in ustvarjanjem vzdušja v dvorani navijači psihološko pomagajo svoji ekipi, povečujejo pritisk na nasprotnika in igralcem dajejo dodatno energijo v ključnih trenutkih tekme. To je metaforičen način, s katerim igralci izrazijo hvaležnost za podporo, ki jo prejmejo s tribun.
Rožnati oktober je mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk, ki poteka vsako leto v oktobru. Njegov glavni cilj je širjenje informacij o pomenu preventive, rednega samopregledovanja in zgodnjega odkrivanja bolezni, saj zgodnja diagnoza znatno poveča možnosti za uspešno zdravljenje. Simbol tega meseca je rožnata pentlja, številne organizacije, športni klubi in posamezniki pa se v tem času pridružijo kampanjam, da bi spodbudili ženske k skrbi za lastno zdravje.
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