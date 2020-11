Navratilova Đokoviću: Raje se ukvarjaj s pletenjem šalov ali pa obdeluj les

"On (Novak Đoković, op. p.) misli, da je s tem, ko je izstopil iz Združenja igralcev, storil pravo potezo. Ok, ima pravico do svojega mnenja in sprejemanja odločitev, toda to zagotovo ne po pomagalo njegovi karieri v bodoče. Tega preprosto ne morem razumeti. Ko si na vrhu sveta, kar Đoković nedvomno že nekaj let je, se od vas pričakuje, da boste svojo energijo - raje kot v povsem nepomembne zadeve - usmerili v to, kar najbolje počnete. Če se želite sprostiti, kar Đokoviću več kot očitno manjka, raje pletite šale ali pa obdelujte les. Toda ustanovitev tako rekoč lastnega sindikata ...? Tega pa resnično ne razumem," je legendarna Martina Navratilova za Irish Times ostro zabrusila sicer izjemnemu Novaku Đokoviću in dodala:

"Takšne poteze zagotovo ne pripomorejo k dvigu priljubljenosti teniške igre. S tem se lahko ukvarjaš, ko končaš kariero, a v tem primeru gre za zelo kontroverzno odločitev. Namesto da bi v teh negotovih časih za vrhunski tenis skušal povezati ljudi oziroma igralce med seboj, jih brez pravega povoda razdvajaš. V časih, ko vsi skupaj skušamo najti najustreznejše rešitve, kako s čim manj žrtvami odigrati čim večje število turnirjev, ti, Novak Đoković, ustvarjaš nove težave, ki nam niso potrebne."