Navratilova si lahko oddahne: Mislila sem, da ne bom dočakala naslednjega božiča

Zdaj Martino Navratilovo čakata še dva tedna preventivnega radiacijskega zdravljenja, potem pa "naj bi bila spet nared za nove izzive", saj "kolikor vedo, sem zdaj brez raka".

Nekdanja prva teniška igralka sveta s češkim in ameriškim potnim listom je kmalu po prelomu leta razkrila, da je zbolela za rakom grla in dojke. Otekla bezgavka jo je med turnirjem v Teksasu spodbudila k preiskavam. 66-letnica se je leta 2010 že zdravila zaradi neinvazivnega raka dojke in po šestih mesecih zdravljenja takrat bolezen premagala.