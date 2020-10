Silver: Malo verjetno je, da bomo ligo NBA ustavili zaradi olimpijskih iger

"Seveda se bomo o tem še pogovarjali. Mislim pa, da je malo verjetno, da bomo ustavili tekmovanje zaradi olimpijskih iger," je med drugim v pogovoru za NBA TV pred drugo finalno tekmo med Los Angeles Lakers in Miami Heat povedal Silver.

V NBA se bo prvenstvo 2020/21 začelo z zamudo zaradi letošnje prekinitve. Marca so košarkarji zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe bolezni v ligi prenehali s tekmovanji in se na parket vrnili šele 23. julija, ko so v takoimenovanem koronskem mehurčku v Orlandu zagotovili pogoje za dokončanje prvenstva.

Po prvotnem načrtu bi se morala liga končati že junija, zato se po Silverjevem mnenju novo prvenstvo ne bo začelo pred božičem, končalo pa se bo po 23. juliju, ko se bodo igre že začele. Prekinitev lige zato skoraj ne pride v poštev."Pri nastopu na igrah ne gre le za ustavitev prvenstva med igrami. Košarkarji bodo pred igrami potrebovali tudi priprave in nekaj dni odmora po vrnitvi iz Tokia," še dodaja prvi operativec lige.

Kljub temu Silverja ne skrbi za kakovost ameriške ekipe na igrah. Kot pravi, bodo ZDA tudi brez nekaterih zvezdnikov lahko sestavile odlično ekipo. Bolj je zaskrbljen za druge reprezentance, saj številne države zvezdnikov v severnoameriški ligi NBA ne morejo kakovostno nadomestiti z drugimi košarkarji.

Ob tem Silver dodaja, da so razmere v svetu trenutno zaradi pandemije izjemne in tudi če bi liga Tokio 2021 vključila v svoje razporede, nihče ne ve, kaj se bo s pandemijo dogajalo naslednje poletje."V teh razmerah so vsa običajna pravila neuporabna in vsi moramo biti pripravljeni na prilagoditve."