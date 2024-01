Slovenska moška rokometna reprezentanca je drugi del evropskega prvenstva v Nemčiji začela s porazom proti Švedom v skupini 2. V Hamburgu so varovanci selektorja Uroša Zormana proti aktualnim evropskim prvakom visoko izgubili z 22:28 (7:11) in si otežili morebitno napredovanje v izločilne boje. A rokometaši so po tekmi poraz hitro pozabili in svojo pozornost že usmerili na naslednje tekme.

Slovenija je devetič izgubila proti Švedski in drugič zapovrstjo. V seštevku ima po 15 tekmah štiri zmage in dva remija. Slovenci so ob prvem porazu na tem prvenstvu stare celine zabeležili tri zmage. Pred današnjim uspehom so namreč v prvem delu tekmovanja v Berlinu ugnali Ferske otoke (32:29), Poljsko (32:25) in Norveško (28:27). Izbrana vrsta je tako v nadaljevanje tekmovanja odnesla dve točki in ostala pri tem izkupičku. Švedi in Danci, ki so na drugi tekmi z 39:27 zanesljivo ugnali Nizozemsko, so na vrhu s po štirimi, dve točki ima poleg Slovenije še Portugalska, ki je na prvi tekmi nekoliko presenetljivo ugnala Norveško s 37:32. Norvežani in Nizozemci so na dnu brez točk.

"Ne bi zdaj delal drame. Prišel je slab dan, nismo bili pravi, a gremo dalje. Vse to gre na moja pleča, tako taktična kot mentalna priprava na tekmo. Malo se je že poznalo, da danes ni bilo prave energije. Dejstvo je, da nas je malo. Bo spet kdo rekel, zakaj nas ni več, ampak enostavno nas ni. To je moja ekipa, moja odgovornost. Bomo videli, ali bomo na naslednji tekmi malo zarotirali, dodali kakšno svežo moč. Borili so se, fantje so dali svoj maksimum in pokazali, da lahko. Enostavno nam je zmanjkalo goriva," je po tekmi dejal selektor slovenske reprezentance Uroš Zorman. Naslednji tekmec Slovenije v Hamburgu bo Portugalska. Dvoboj bo na sporedu v petek ob 15.30. Nato za Zormanove varovance sledita še nedeljski obračun proti Nizozemski (15.30) in torkov spopad z Dansko (18.00). Slovenska izbrana vrsta je dvoboj bolje odprla in po obrambah Klemna Ferlina in izjemnem zadetku Tilna Kodrina povedla s 3:1 po petih minutah. Klub temu je bil to polčas z malo zadetki, dobro obrambo in razpoloženima vratarjema.

Andreas Palicka v švedskih vratih je v obup spravljal slovenske zunanje igralce. Slovenci so imeli sicer dvakrat priložnost za +3, a so namesto tega Švedi v 18. minuti poravnali izid na 5:5 po prvi slovenski izključitvi. Dolgi slovenski napadi so bili vse manj učinkoviti, a je Ferlin z dvema ubranjenima sedemmetrovkama ohranjal svojo reprezentanco pri izenačenem izidu. "Prvih 20 minut je bilo dobrih, borili smo se v obrambi, takrat je bil izid 5:5, potem pa so nam ob koncu prvega dela dali štiri gole iz protinapadov. Tega jim ne smeš pustiti, saj to kaznujejo. Žal mi je, da smo na začetku drugega polčasa popustili. Zadnjih 15, 20 minut smo se borili, vmes pa so imeli napad tudi za plus deset, a smo na srečo to razliko zmanjšali. Palicka je bil v švedskih vratih vrhunskih, v prvem polčasu je branil vse. A to moramo pozabiti, imamo še tri tekme, marsikaj se še lahko zgodi, saj so v skupini vrhunske ekipe. Ni konec sveta, čez dva dni nas čaka Portugalska in treba je dati vse od sebe, da jih premagamo," je po tekmi dejal Borut Mačkovšek. Za 6:5 je zadel Blaž Blagotinšek, ki se je z Mačkovškom ves čas razdajal v obrambi. V napadu pa je še naprej škripalo, golov ni bilo, tehničnih napak je bilo vse več. Obenem je odlično branil švedski vratar, kar je botrovalo vodstvu severnjakov z 10:6 po nekaj hitrih protinapadih, polčas pa se je končal z 11:7.

Jeziček na tehtnici je bil v prvem polčasu za Švede Palicka z devetimi obrambami (56 %), Ferlin jih je sicer zbral šest (35 %), a njegovi soigralci v napadu nikakor niso našli poti mimo razpoloženega švedskega vratarja. Od 14. minute, ko so povedli s 5:3 so do odmora dosegli le dva zadetka. Švedi so v drugem polčasu hitro trikrat zadeli, medtem ko je Palicka ustavil 100-odstotno priložnost Deana Bombača, prestopil pa je prav tako s črte Kristan Horžen. Prednost Švedov je nato zrasla na osem, kar je Zormana prisililo v minuto odmora. Po zgrešeni sedemmetrovki za -5 Marguča, je bilo bolj kot ne jasno, da bodo Švedi ustavili slovensko serijo zmag. Dean Bombač: "Treba je čestitati Švedom, zasluženo so zmagali, saj so bili boljši. Ne vem, že na 5:5, ko smo prvič zarotirali, sem imel utrip 200. Bili so fizično in psihično boljši od nas. Ne smemo obupati, prvo tekmo smo izgubili. Če bi nas kdo prej vprašal, da bomo s sabo nesli dve točki, bi podpisali že napredovanje v drugi del. Smo, kjer smo, ne smemo spustiti glav. Moramo se boriti, danes smo se, a ni šlo."