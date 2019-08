Ne le govori, tudi zmaguje: Kyrgios osvojil Washington

"To je po mojem moj najboljši finale, kar jih pomnim. Danes sem res vse pustil na igrišču," je dejal po tekmi zmagovalec Nick Kyrgios, ki bo na današnji svetovni lestvici skočil za 25 mest, na 27., kar je njegova prva uvrstitev med "top 30" po 43 tednih.

"Za menoj je eden najboljših tednov v življenju. Naredil sem ogromne korake naprej. Tega tedna ne bom kar tako pozabil," je še dejal Kyrgios, sicer znan po besnih izpadih na igrišču, ki je tudi ta teden zlomil nekaj loparjev, sicer pa je svoja čustva uspešno brzdal.

Ženski turnir z nagradnim skladom 250.000 dolarjev (224.655 evrov) je osvojila domačinka Jessica Pegula, ki je v finalu za svoj prvi naslov WTA dvakrat s po 6:2 ugnala Italijanko Camilo Giorgi. Petindvajsetletna hčerka lastnika moštva NFL Buffalo Bills in magnata z zemeljskim plinom Terryja Peguleje za zmago prejela tudi 43.000 dolarjev (38.640 evrov) denarne nagrade.

Saisaijeva v San Joseju do prvega naslova v karieri

Kitajka Ženg Saisaije zmagovalka teniškega turnirja WTA v San Joseju z nagradnim skladom 731.000 dolarjev (656.990 evrov). Nepostavljena igralka je prišla do prvega naslova v karieri, potem ko je v finalu po uri in 45 minutah igre s 6:3 in 7:6 (3) ugnala drugo nosilko, deseto igralko sveta Belorusinjo Arino Sabalenko.

"Nimam preveč izkušenj, ker je to zame prvič," se je ob sprejemu lovorike opravičila 25-letna kitajska igralka:"Zelo sem vznemirjena in navdušena nad tem, kako sem odigrala ta turnir skozi celoten teden. Prav tu sem pred petimi leti osvojila svoj prvi dvoboj na turneji, zdaj pa še svoj prvi naslov WTA. To je neverjetno!"

Žengova je na poti do finala izločila še osmo nosilko turnirja Američanko Danielle Collins, četrto nosilko Američanko Amando Anisimovoter sedmo nosilko Grkinjo Mario Sakari.

Washington, ATP (1,8 mio USD/1,61 EUR), finale:

Nick Kyrgios (Avs) ‒ Danil Medvedjev (Rus/3) 7:6 (6), 7:6 (4);

WTA (250.000 USD/224.655 EUR)), finale:

Jessica Pegula (ZDA) ‒ Camila Giorgi (Ita) 6:2, 6:2;

San Jose, WTA (731.000 USD/656.990 EUR), finale:

Ženg Saisai (Kit) ‒ Arina Sabalenka (Blr/2) 6:3, 7:6 (3).