'Ne morem verjeti, da ima tako majhna država kar dva takšna šampiona'

Slovenska pravljica na dirki po Franciji se je nadaljevala v 12. etapi, na kateri je Primož Roglič ohranil rumeno majico vodilnega, Tadej Pogačar pa je v cilj prav tako prispel skupaj z najboljšimi. Da je Slovenija v kolesarstvu postala čisto prava velesila, je že nekaj časa dejstvo. Dejstvo, ki so ga na letošnjem Touru začeli priznavati tudi domači navijači.

"Ne morem verjeti, da ima tako majhna država, kot je Slovenija, kar dva takšna šampiona. Kar počneta Primož Roglič in Tadej Pogačar, je zares neverjetno," se je še pred prihodom glavnine na cilj v Sarranu čudil eden od navijačev, ki je med kolesarsko karavano poznan po tem, da dirke spremlja oblečen v Henrika IV. Francoskega, in je skozi leta postal prava stalnica francoske pentlje.

Zase pravi, da v zadnjih petih izvedbah Toura ni izpustil niti ene etape, zato se nadeja, da bo temu tudi letos tako in da mu bo uspelo priti do končnega cilja v Parizu. Da bo na Elizejske poljane prikolesaril v rumenem, zaenkrat sicer najbolje kaže prav Rogliču. "Henrik četrti" pa ni povsem prepričan o končnem zmagovalcu: "Roglič vodi in je zame prvi favorit, a do cilja v Parizu je še veliko etap, zato se lahko zgodi vse."

icon-expand Henrik IV. Francoski v cilju 12. etape dirke po Franciji. FOTO: 24ur.com

Med navijači zelo priljubljeni "Henrik" sicer pesti najbolj stiska za domače favorite, na čelu zGuillaumom Martinom in Romainom Bardetom, ki sta zaenkrat od Francozov najvišje uvrščena v skupnem seštevku, saj zasedata tretje oziroma četrto mesto. Ko pa je govora o galskih petelinih seveda ni moč iti mimoJuliana Alaphilippa. "Fantastičen je. Vselej napada, zato mi je še posebej všeč," je še dodal sogovorec. 28-letni Alaphilippe, ki je lani kar 14 dni nosil rumeno majico, je glavnino napadel tudi tokrat, a mu na koncu ni uspelo priti do zmage. Kljub temu je ob prihodu na ciljno ravnino požel glasne ovacije več tisoč navijačev, ki so vsi v en glas zatrjevali, da je prav junak iz lanske sezone, ko je vse do zadnjega ohranjal upe na presenetljivo zmago v skupnem seštevku, njihov prvi ljubljenec. V upanju na slavje rojakov prepotovala več kot 600 kilometrov

Še preden je karavana zapeljala skozi cilj v Sarranu smo pred mikrofon ujeli tudi dva kolumbijska navijača, ki sta se na etapo pripeljala iz več kot 600 kilometrov oddaljenega Marseilla. Zanju dvomov o glavnih favoritih ni, saj je ta južnoameriška država na francosko pentljo letos poslala kar nekaj pretendentov tudi za skupno razvrstitev. Poleg lanskega zmagovalca Egana Bernala so od Kolumbijcev v igri za najvišja mesta še Nairo Quintana, Rigoberto Uran in Miguel Angel Lopez."Slavil bo Quintana, drugi pa bo Bernal," samozavestno napoveduje dvojica, ki slovenskima asoma večjih možnosti v skupnem seštevku ne pripisuje.