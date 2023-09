'Ne, seveda nisem uporabljal analne kroglice'

Prvotne obtožbe so šokirale Hansa Niemanna in svet šaha. Septembra leta 2022 se je takrat 19-letni Američan na pokalu Sinquefield pomeril z 31-letnim prvakom Norvežanom Magnusom Carlsenom . Američan je bil najnižje postavljeni igralec na turnirju in njegova zmaga kljub prednosti Carlsena, ki je obračun začel s prvo potezo, je presenetila vse ljubitelje šaha, še najbolj Carlsena. Pozneje je Carlsen Niemanna obtožil goljufanja in sledil je dolg in zelo javen prepir vpletenih, ki je vrhunec doživel z Niemannovo tožbo, ki je od Norvežana zahtevala 95 milijonov evrov odškodnine. Minuli mesec sta se šahista strinjala z umikom tožbe. Zdaj je Niemann v oddaji Piers Morgan Uncensored spregovoril o celotnem škandalu.

"Po obtožbi sem se počutil zelo slabo. Tudi te stvari se dogajajo in uspel sem se veliko naučiti o življenju in šahu med tem časom," je dejal Niemann, ki je po obtožbah spletne strani chess.com, da je "najverjetneje goljufal" na vsaj 100 spletnih igrah, priznal, da je to storil dvakrat, ko je bil star 14 in 16. Vztrajni gostitelj oddaje Piers Morgan je nadaljeval z zasliševanjem in Niemanna vprašal, ali je kdaj med igro uporabljal spolne pripomočke, vstavljene v zadnjik. "Vaša vprašanja so malo zaskrbljujoča. Mogoče vas to osebno zanima, ampak lahko vam povem, da nisem. To kategorično zanikam, seveda nisem," je bil odločen Niemann.