'Ne spomnim se, kdaj sem se nazadnje počutil tako šibkega'

Pariz, 28. 05. 2026 18.09 pred 1 uro 3 min branja 4

Ž.Ž.
Jannik Sinner

Prvi tenisač sveta Jannik Sinner se je od nastopanja na Roland Garrosu šokantno poslovil že v drugem krogu. Italijan je imel dvoboj z Juanom Manuelom Cerundolom že skoraj dobljen, nato pa mu je zmanjkalo energije in se ni mogel več pobrati. Sinner po dvoboju sicer ni skrival razočaranja, a je obenem priznal, da je ob izjemno slabem počutju storil največ, kar je lahko.

Jannik Sinner je prvi niz proti Juanu Manuelu Cerundolu dobil s 6:3, drugega s 6:2, v tretjem pa je imel ob izidu 5:1 v igrah v svojih rokah že tudi zaključno žogico za zmago. A priložnosti, da Argentinca pošlje domov, ni izkoristil, ob vse hujših fizičnih težavah je klonil s 6:3, 6:2, 7:5, 6:1, 6:1.

FOTO: Profimedia

"Že zjutraj, ko sem se zbudil, se nisem počutil dobro in sem poskušal odigrati čim bolj kratke točke. Na začetku sem udarjal zelo čisto, zelo dobro, potem pa sem se zaletel v zid in to je bilo to. Zelo sem se mučil, začelo se mi je vrteti. Imel sem zelo malo energije. Poskušal sem kompenzirati s servisom, a ni šlo," je svoje tegobe začel opisovati Sinner.

Težave so se nato le še stopnjevale. "V četrtem nizu sem malo popustil, da bi imel v petem malo več energije. Prva igra petega niza je bila zelo pomembna, toda preprosto nisem mogel zadržati. V četrtem in tudi v petem nizu sem bil na neki točki v težkem položaju, bil sem popolnoma brez energije," je dodal.

FOTO: Profimedia

"Ne spomnim se, kdaj sem se nazadnje počutil tako šibkega, ampak tako pač je. Danes sem poskušal ostati tam z vsem, kar sem prestajal, in to je bil maksimum, ki sem ga premogel. Seveda je škoda, ker sem prvih nekaj nizov igral res dobro, pa tudi tretji niz sem igral res dobro. A takšen pač je šport," se je moral Italijan sprijazniti z razpletom.

Novinarji, zbrani v Parizu, so na glas razmišljali, da bi lahko bila eden izmed razlogov za njegovo slabo počutje tudi vročina, ki je Sinnerju že večkrat povzročala težave. V visokih temperaturah se je mučil že januarja na odprtem prvenstvu Avstralije, ko je komaj ugnal Eliota Spizzirrija, lani pa je zaradi vročine in vlage predal dvoboj proti Tallonu Griekspoorju.

FOTO: Profimedia

"V Šanghaju je bilo zelo težko, vlažnost je bila zelo visoka. Tudi Avstralija je bila zelo, zelo topla. A drugače je, ko igraš na trdi podlagi, ker vročina tolče tudi od spodaj. Tukaj je bilo resda toplo, ampak znosno. Nisem ravno umiral od vročine, mislim, da je bil danes povsem drugačen scenarij," pa je tovrstna ugibanja zavrnil prvi igralec sveta.

"Mislim, da je te težave danes povzročilo veliko različnih stvari, ki so se poklopile, ampak tudi to se lahko zgodi. Zdaj potrebujem čas za počitek, da si fizično in psihično opomorem, da predelam, kaj je šlo narobe in obenem ostajam pozitiven, da bom lahko dobro pripravljen na Wimbledon," je sklenil Sinner.

Preberi še Medvedjev padel na prvi oviri, Sabalenka uspešno preskočila

Poleg njega je svojo pot na odprtem prvenstvu Francije zelo zgodaj zaključil tudi šesti nosilec Danil Medvedjev, drugi igralec sveta Carlos Alcaraz pa je Roland Garros moral izpustiti zaradi poškodbe. Vse to bi lahko pot do zmage odprlo Novaku Đokoviću ali Alexandru Zverevu. Srb lovi svoj rekordni 25. grand slam, Nemec pa svojega prvega.

tenis roland garros jannik sinner

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Martinović
28. 05. 2026 20.39
Sinnerju ATP že nekaj časa preko sodnikov pomaga do zmag, v Rimu ga je zlomil Medvedev, vendar so mu omogočali medical timeoute, ċetudi to, kadar gre za krče ni dovoljeno. Ampak je kuhna pač!
Uporabnik1935308
28. 05. 2026 20.20
Pozabil je vzeti poživila. Enkrat so ga že dobili, ampak za njega so druga pravila.
devlon
28. 05. 2026 19.23
Kolk se znoji..kar teče z njega
Kratki
28. 05. 2026 19.33
Le zakaj
