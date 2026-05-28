Jannik Sinner je prvi niz proti Juanu Manuelu Cerundolu dobil s 6:3, drugega s 6:2, v tretjem pa je imel ob izidu 5:1 v igrah v svojih rokah že tudi zaključno žogico za zmago. A priložnosti, da Argentinca pošlje domov, ni izkoristil, ob vse hujših fizičnih težavah je klonil s 6:3, 6:2, 7:5, 6:1, 6:1.

Jannik Sinner FOTO: Profimedia

"Že zjutraj, ko sem se zbudil, se nisem počutil dobro in sem poskušal odigrati čim bolj kratke točke. Na začetku sem udarjal zelo čisto, zelo dobro, potem pa sem se zaletel v zid in to je bilo to. Zelo sem se mučil, začelo se mi je vrteti. Imel sem zelo malo energije. Poskušal sem kompenzirati s servisom, a ni šlo," je svoje tegobe začel opisovati Sinner. Težave so se nato le še stopnjevale. "V četrtem nizu sem malo popustil, da bi imel v petem malo več energije. Prva igra petega niza je bila zelo pomembna, toda preprosto nisem mogel zadržati. V četrtem in tudi v petem nizu sem bil na neki točki v težkem položaju, bil sem popolnoma brez energije," je dodal.

"Ne spomnim se, kdaj sem se nazadnje počutil tako šibkega, ampak tako pač je. Danes sem poskušal ostati tam z vsem, kar sem prestajal, in to je bil maksimum, ki sem ga premogel. Seveda je škoda, ker sem prvih nekaj nizov igral res dobro, pa tudi tretji niz sem igral res dobro. A takšen pač je šport," se je moral Italijan sprijazniti z razpletom. Novinarji, zbrani v Parizu, so na glas razmišljali, da bi lahko bila eden izmed razlogov za njegovo slabo počutje tudi vročina, ki je Sinnerju že večkrat povzročala težave. V visokih temperaturah se je mučil že januarja na odprtem prvenstvu Avstralije, ko je komaj ugnal Eliota Spizzirrija, lani pa je zaradi vročine in vlage predal dvoboj proti Tallonu Griekspoorju.

"V Šanghaju je bilo zelo težko, vlažnost je bila zelo visoka. Tudi Avstralija je bila zelo, zelo topla. A drugače je, ko igraš na trdi podlagi, ker vročina tolče tudi od spodaj. Tukaj je bilo resda toplo, ampak znosno. Nisem ravno umiral od vročine, mislim, da je bil danes povsem drugačen scenarij," pa je tovrstna ugibanja zavrnil prvi igralec sveta. "Mislim, da je te težave danes povzročilo veliko različnih stvari, ki so se poklopile, ampak tudi to se lahko zgodi. Zdaj potrebujem čas za počitek, da si fizično in psihično opomorem, da predelam, kaj je šlo narobe in obenem ostajam pozitiven, da bom lahko dobro pripravljen na Wimbledon," je sklenil Sinner.