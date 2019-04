Ne, to niso teniške žogice v žepu: legendarni John s težkim srcem priznal ...

John McEnroe je namreč pred kratkim gostoval v pogovorni oddaji 'Watch What Happens Live' priljubljenega voditelja Andyja Cohena , v kateri je brez dlake na jeziku spregovoril tudi o nekoliko bolj žgečkljivih temah.

Ena od teh se je navezovala na Američanovega dolgoletnega velikega rivala, sicer nekdanjega češkega teniškega asa Ivana Lendla, za katerega 60-letni McEnroe pravi, da je bil svoj čas v teniški karavani med drugim znan tudi po veliki 'obdarjenosti' med nogama. "Lendl je bil eden od mojih najhujših tekmecev in s težkim srcem moram priznati, da je njegovo 'premoženje' v hlačah še dodatno vplivalo na najino že tako veliko rivalstvo. Bil sem ljubosumen nanj, a kaj hočemo ... V vsem nisem mogel biti najboljši. Prav nerodno mi je, ne, pravzaprav me ubija dejstvo, da sem to priznal v živo na televiziji," je nekoliko skrušeno dejal nekdanji ameriški teniški zvezdnik, ki se je tekom kariere kar 36-krat pomeril z Ivanom Lendlom.



Od tega je dosegel 15 zmag in 21 porazov ...