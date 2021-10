Necepljeni tenisači ne bodo dobili vizuma za nastop na OP Avstralije

"Menim, da necepljen teniški igralec ne bo mogel do vize za vstop v to državo," je dejal Andrews in dodal: " Virus ne izbira in mu je povsem vseeno, koliko grand slamov si osvojil ali na katerem mestu teniške lestvice si."

Novak Đoković se je javno že večkrat izrekel proti cepivom, čeprav sam rad poudarja, da ni anticepilec, ampak za svobodno odločanje, in za zdaj tudi noče razkriti, ali je cepljen proti novemu koronavirusu ali ne.

Srbski zvezdnik je trikrat zaporedoma osvojil OP Avstralije in bi v Melbournu lovil rekordni 21. turnir za veliki slam, potem ko je na septembrskem OP ZDA izgubil v finalu in od takrat še ni zaigral.

V pogovoru za srbski Blic je dejal, da bo do konca sezone nastopil na mastersu v Parizu, finalu sezone v Torinu in Davisovem pokalu, in obenem že sam izrazil dvom o nastopu na peti celini. Dodal je tudi, da je razočaran nad mediji, ki da sejejo strah in paniko glede koronske bolezni med ljudi, ter razdvajajo na cepljene in necepljene.

Đoković, ki ima tako kot Švicar Roger Federer in Španec Rafael Nadal "v žepu" 20 grand slamov, bi v Melbournu lovil svoj že deseti naslov. "Za zdaj še ne vem, ali bom zaigral v Avstraliji ali ne. Seveda si tja želim iti. Melbourne je moj najuspešnejši turnir, rad imam naš šport in sem visoko motiviran," je sklenil Đoković.