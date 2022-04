Bautista tudi na drugi nedeljski dirki brez konkurence, na stopničkah še Rea in Razgatlıoğlu

Drugo dirko je z najboljšega startnega položaja začel zmagovalec Superpole dirke, domačin Alvaro Bautista. Ob temperaturi ozračja 19 stopinj Celzija in temperaturi asfalta 36 stopinj Celzija je s starta najbolje krenil Jonathan Rea, ki je potegnil v prvi zavoj kot prvi, na drugem mestu pa mu je sledil Bautsita. Tretje mesto je držal Toprak Razgatlıoğlu, tik za njim pa je vozil Michael Ruben Rinaldi. 17 krogov do konca je Rea vztrajal v vodstvu, toda Bautista je bil tik za njim, daleč ni bil niti Rinaldi na tretjem mestu. Razgatlıoğlu na četrtem mestu uvodoma ni uspel slediti ostremu tempu, ki ga je narekovala vodilna trojica. Bautista je 15 krogov do konca uspel najti boljši ritem od konkurentov, švignil v vodstvo, nato pa se tudi odpeljal do skorajšnje sekunde prednosti.

Sledil mu je lahko le moštveni kolega Rinaldi, medtem ko je na vse toplejšem asfaltu oprijem izgubljal Rea, ki ga je s tretjega mesta izrinil še Razgatlıoğlu. Rinaldi je moštvenega kolega 12 krogov uspel ujeti in se mu kot tečna muha prilepil na zadek motocikla. V ozadju je Rea uspel ugnati Razgatlıoğluja, nato se je Turka tudi otresel, našel hitrejši ritem in šel v lov za Italijanom. Rinaldija je uspel ugnati osem krogov do konca, z najhitrejšim ritmom dirke v tistem hipu pa se je podal še za vodilnim Bautisto. A Rea vendarle ni uspel priključiti Bautisti, ki je hitro odgovoril Britancu in si tri kroge privozil dobre tri sekunde prednosti. V ozadju se je – tako kot na Superpole dirki – obetal le boj za tretje mesto med Razgatlıoğlujem in Rinaldijem. A tudi do tega spopada ni prišlo: tako je zanesljivo slavil Bautista pred Reo in Razgatlıoğlujem.

Bautista do zmage že na Superpole dirki

S starta dirke Superpole je najbolje potegnil Toprak Razgatlıoğlu, toda hitro je odgovoril lačni španski dirkač Alvaro Bautista, ki je že po nekaj zavojih z agresivnim pristopom prevzel vodstvo pred turškim dirkačem. Na zadek slednjega se je prilepil še zmagovalec sobotne dirke Jonathan Rea, kar je obetalo nov troboj za zmago na danes nekoliko bolj razgretem asfaltu VN Aragonije. Bautista si je po dveh krogih uspel privoziti nekaj malega prednosti pred Razgatlıoğlujem, na zadku katerega je še naprej vztrajal Britanec Rea. Ker slednji ni mogel mimo Turka, se je omenjenemu dvojcu sedem krogov do konca uspel priključiti še en član Ducatijeve družine Michael Ruben Rinaldi. Rea je v četrtem krogu imel dovolj čakanja in le napadel Razgatlıoğluja ter ga z uspešnim manevrom tudi ugnal.