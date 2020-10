Nedotakljivi Gajser dobil obe dirki in še povečal prednost v skupnem seštevku

Tim Gajser je prepričljivo dobil prvo vožnjo, za njim sta ostala Francoz Romain Febvre in ItalijanAntonio Cairoli. Druga vožnja se je za slovenskega asa prav tako začela dobro, saj je povedel, potem pa padel in zdrsnil na sedmo mesto, do konca pa je nato z izjemno vožnjo spet pridobil izgubljeno. V desetem krogu je prehitel Febvreja za prvo mesto in se na koncu veselil zmage na dirki, tretje v tej sezoni. Febvre je bil v tej vožnji drugi, tretji pa Švicar Jeremy Seewer.

Gajser je dobil dirko s polnim izkupičkom 50 točk, Febvre je bil s 44 drugi, tretji pa Seewer z 38. Najbližji zasledovalec Gajserja v SP ostaja Cairoli, a ima zdaj že 75 točk zaostanka (583 proti 509). V boju za naslov prvaka pa je danes veliko izgubil Španec Jorge Prado. Ker je bil pozitiven na testiranju za novi koronavirus, se je moral odpovedati nastopu in zdaj zaostaja že 107 točk. Prehitel ga je tudi Seewer, ki je pri 499 točkah.

V razredu MX2 je v Belgiji nastopil tudi Jan Pancar, ki pa je tokrat ostal brez novih točk. V prvi vožnji je bil 26., v drugi pa 22., skupno na dirki je bil 23. Zmagal je Britanec Ben Watsonpred Nizozemcem Roanom Van De Moosdijkom in Francozom Maximom Renauxom. V SP vodi danes šesti Francoz Tom Vialle s 651 točkami, Pancar je ostal pri 88 točkah in je 22.

Do konca sezone so le še tri dirke, vse bodo v italijanski Pietramurati. Trojček za konec sezone se bo začel 1. novembra s preizkušnjo za VN Trentina.