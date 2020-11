Nikdar izbrušeni teniški diamant Tomić potrdil zvezo z OnlyFans zvezdnico

Bernard Tomić. Se ga še spomnite? Najbrž ga imate ljubitelji tenisa še v mislih kot velikega talenta tenisa, ki je nase opozoril že v najstniških letih. Številni strokovnjaki so mu napovedovali bleščečo kariero, a Avstralec hrvaških korenin se je zadovoljil z zaslužkom in se odločil za malce manj stresno in tekmovalno življenje.

icon-expand Bernard Tomić in Vanessa Sierra sta potrdila zvezo. FOTO: Instagram Bolj kot s teniškimi uspehi je naslovnice tabloidov polnil s takšnimi in drugačnimi zgodbami iz zasebnega življenja. In tudi tokrat je temu tako – številni mediji, med katerimi je tudi NY Post, namreč poročajo, da je Tomić kar sam potrdil zvezo z OnlyFanszvezdnico Vanesso Sierra. Ta uporabnikom v zameno za plačilo ponuja marsikaj vročega, ob preletu njenega Instagram profila pa je jasno, s kakšnimi atributi osvaja svetovni splet. Vanessa Sierra je sicer tekmovala tudi v avstralski različici resničnostnega šova Otok ljubezni. Danes 28-letni Tomić v zadnjem času tenisa ni veliko igral, vsaj na tekmovalni ravni ne, saj je nazadnje nastopil na ATP challengerju marca letos v Monterreyu. Je pa imel zato več časa za ljubezenske prigode. Očitno se je v mrežo njegovega loparja ujela Vanessa Sierra, kar sta sveže zaljubljena golobčka potrdila z objavami na Instagramu. Ni kaj, poredni fant ostaja poredni fant. S takšnimi fotografijami Sierra osvaja srca sledilcev. Je tako prepričala tudi Tomića? icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke