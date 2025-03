Neja Filipič na svetovnem prvenstvu do šestega mesta

"Vse sem naredila v prvem skoku, kar je bilo dovolj za šesto mesto. Tokrat smo imeli malo drugačen sistem tekmovanja, kot sicer. Prva deseterica je imela na voljo četrti skok, prva osmerica petega, najboljših šest pa še šestega. Moj cilj je bil, da imam vseh šest skokov na tekmi. Šlo mi je bolje, kot na nedavnem EP. S trenerjem sva skušala izvesti nekoliko drugačno tehniko zaleta in sem kar lovila odrivno desko. V zadnjem skoku sem najbolje prišla nanjo, a me je med skokom vrglo iz ravnotežja in zadnja serija je bila zato ponesrečena," je pojasnila Filipič.

Neja Filipič je dosegla svoj najboljši izid na dvoranskih SP, 10. je bila v Beogradu 2022 in 11. lani v Glasgowu. Peta je bila na dvoranskem EP v Istanbulu leta 2023, sedma lani na EP na prostem v Rimu in osma na nedavnem dvoranskem EP v Apeldoornu.

Filipič je začela kot peta med 13 finalistkami in bila s 13,92 m po prvi seriji na četrtem mestu. Izjemno je prvi nastop opravila Perez Hernandez in le za sedem cm zaostala za magično mejo 15 m, Povea je bila druga s 14,56 m, pred Žirovko pa je bila le še Pleteteiro-Compaore (14,24 m).

"Moj prvi skok je bil tak, da sem imela veljaven poskus, nisem šla na 'polno'. V nadaljevanju mi ni uspelo priti dovolj natančno na desko, čeprav so bile daljave res dobre v nekaj skokih. Na sedemurno časovno razliko se nisem posebej privajala, a sem vseeno solidno nastopila, čeprav smo prišli na Kitajsko malo prepozno, da bi imeli dovolj časa za biološko uro," je menila Filipič.

Za članico ljubljanskega kluba Žak sta bili Thea Lafond (13,85 m) iz Dominike in Kitajka Yi Li (13,84 m). Filipič je v drugi seriji prestopila, Povea je za centimeter izboljša svoj dosežek, Pleteteiro-Compaore pa za pet in je nato 14,29 m ponovila še v tretji seriji. V njej je Filipič znova prestopila in izgubila eno mesto, na četrto mesto je s 14,01 m prešla Švedinja Maja Askag.

Lafond je s 14,01 m in boljšim drugim skokom od Švedinje prišla na četrto mesto in na šesto potisnila Filipič. Ta je v četrtem skoku še tretjič ostala brez veljavnega izida, v peti in predzadnji seriji pa so ji namerili 13,38 m. Pred zadnjim skokom je bila tako še vedno šesta. Tam je ostala tudi po ponesrečenem zadnjem skoku, namerili so ji dvanajst metrov. Prav tako ni prišlo do sprememb v razvrstitvi pred njo, čeprav je Lefond popravila svoj dosežek na 14,18 m.

Potem, ko prvi dan SP na tekmovališču ni bilo slovenskih predstavnikov, je drugi dan nastopila peterica. Filip Jakob Demšar je bil najbližje napredovanju, ko je s časom 7,89 sekunde v prvem krogu teka na 60 m ovire zasedel 24. mesto. Le za dve stotinki je zgrešil uvrstitev v polfinale. Ob tem ga je Francoz Pascal Martinot Lagarde, med drugim trikratni svetovni dvoranski podprvak, udaril z roko, a pritožbi niso ugodili.

V prvem krogu na 60 m sta izpadli izkušena Maja Mihalinec Zidar, ki je bila s 7,40 sekunde 32., in debitantka na velikih članskih tekmah Lucija Potnik. Ta je s 7,43 zasedla 35. mesto.

V nedeljo, zadnji dan prvenstva, bo v prvem krogu na 60 m ovire tekla še zadnja od šestčlanske slovenske reprezentance Nika Glojnarič.