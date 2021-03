Maja Mihalinec Zidar peta, Neja Filipič osma na EP

Druga je bila v finalu troskoka Španka Ana Peleteiro(14,52), tretja Nemka Neele Eckhardt(14,52), ki pa je imela slabši drugi skok. Petindvajsetletna Neja Filipičje po osebnem rekordu v sobotnih kvalifikacijah, ko je za šesti izid prvič v karieri v dvorani preskočila 14 m (14,09), tudi prvič v karieri na veliki tekmi nastopila v finalu. Med osmerico najboljših iz kvalifikacij so ji 13,78 m namerili po prvi seriji. Imela je nekaj težav v zadnjem delu in je po prvi seriji zasedala sedmo mesto. Po drugi seriji je napredovala za eno mesto, ko je drugič doslej v dvoranah presegla magičnih 14 (14,02) in po pristanku zaploskala temu dosežku. Do tretjega mesta jo je ločilo 21 centimetrov.

V tretji seriji je skočila 13,74 m, a ostala šesta, za osem centimetrov pa se je povečal njena zaostanek za tretjim mestom. Kmalu nato sta jo že na začetku četrte serije prehiteli tekmovalki, ki sta bili dotlej za njo, Belorusinja Vajaleta Skvarcovapa je celo skočila na tretje mesto (14,35 m). Patricia Mamona je vodila že od prve serije in je v tretji dosegla 14,53 m, Eckhardtova se ji je v isti približala le na centimeter (14,52). Žirovka, študentka fakultete za farmacijo, je v četrtem poskusu povsem ponovila dosežek iz prejšnjega (13,74 m) in bila osma, v peti seriji je skočila 13,86, v zadnji pa je ostala brez izida.