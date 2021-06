Neja Filipič v Španiji znova blizu norme za OI v Tokiu

Norme so izmed slovenskih atletov in atletinj dosegli Kristjan Čeh, ki ima drugi izid sezone na svetu v metu diska, Tina Šutej, srebrna na letošnjem dvoranskem prvenstvu v skoku s palico, Maja Mihalinec Zidar v teku na 200 m in Maruša Mišmaš Zrimšek na 3000 m zapreke.

Med tistimi, ki so visoko na svetovni lestvici, lahko na OI prideta še Luka Janežič na 400 m in Žan Rudolf na 800 m. Svetovna atletika bo postopek določanja preostalih potnikov brez norm za popolnitev števila mest v posameznih disciplinah začela 1. julija, pet dni pozneje pa bo znan seznam olimpijcev v kraljici športov.

Šestindvajsetletna Filipičeva je zelo dobro začela tekmo Castellonu, kjer je zmagala Kubanka Liadagmis Povea (14,70 m). Ob dovoljeni moči vetra (+2,0 m/s) so Slovenki v prvi seriji namerili 14,22 m, v drugi pa 14,25 m (+1,0 m/s). V tretjem poskusu je ostala brez izida, kot tudi v predzadnji. V četrti seriji so ji namerili 13,95 m, v zadnji pa je ponovno presegla 14 m, a je bilo 14,21 m spet premalo za njen glavni cilj tekme in sezone.

V njej Filipičeva dosega dolge in stabilne daljave okrog 14 m in prek te meje, kar nekajkrat pa je bila že blizu norme za OI. Nazadnje pred odhodom v Španijo 26. junija, ko je na prvenstvu Balkana v srbskem mestu Smederevo zmagala in s 14,25 m prav tako za sedem centimetrov zaostala za normo, za 11 cm pa 19. junija na evropskem ekipnem prvenstva v bolgarski Stari Zagori, ko je bila druga s 14,21 m. "Veter je bil stabilen in pogoji za nastop so bili odlični. Imela sem lepo serijo izidov, vendar sem imela pri vseh težave z zadnjim skokom. Prehitro sem zapirala podgolenico in posledično dobila prevelik protiudarec. S tem sem izgubljala hitrost in zato skoki niso bili dovolj dolgi. To je bila tudi posledica utrujenosti po treh tekmah v seriji od sobote naprej," je sporočila Filipičeva.

Še bližje, le centimeter od tega cilja, je bila 9. junija v Marseillu v Franciji, kjer je zmagala z osebnim rekordom 14,31 m. Tudi v zimski sezoni je bila uspešna in jo zaključila 7. marca, ko je na 36. dvoranskem EP v poljskem Torunu v finalu zasedla osmo mesto (14,02 m). Po osebnem rekordu v kvalifikacijah, ko je za šesti izid prvič v karieri v dvorani preskočila 14 m (14,09), je tudi prvič v karieri na veliki tekmi nastopila v finalu.